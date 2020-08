Plaidoyer pour un verrou de dossier de crédit gratuit

Les Québécois devraient pouvoir verrouiller leur dossier de crédit sans frais, selon l’Office de la protection du consommateur et Option consommateurs. Les deux organismes ont réclamé des modifications au projet de loi 53 du ministre des Finances, Éric Girard, qui se veut une réponse à la fuite de données chez Desjardins.

« La meilleure formule, c’est la gratuité pour tout le monde », a affirmé Alexandre Plourde, avocat pour Option consommateurs. Comme les Québécois ne sont pas les clients directs des agences de crédit, ils n’ont pas à payer la facture pour protéger leur dossier de crédit. « Les consommateurs subissent ce système-là, les consommateurs n’ont pas le choix de participer à ce système-là, a-t-il expliqué. Les clients des agences de crédit sont les institutions financières, ce sont les entreprises qui font des requêtes au dossier de crédit. Dans la mesure où ils ne sont pas nécessairement une partie contractuelle là-dedans, ce n’est à eux d’assumer les défauts du système, les bris de sécurité et d’avoir à assumer des frais par rapport à tout ça. »

D’autant plus que les gens moins fortunés risquent de ne pas payer pour protéger leur dossier, alors que les conséquences d’une fraude peuvent avoir des conséquences sur l’accès à un logement ou même un emploi. « Les frais raisonnables qui pourraient être exigés pourraient l’être pour certains et pas pour d’autres et si ce ne l’est pas pour d’autres, ce sont sans doute les personnes qui ont sans doute le plus besoin de savoir ce qui se passe dans leur dossier de crédit parce qu’ils sont sans doute dans une situation de difficulté financière », a demandé le directeur des affaires juridiques de l’Office de la protection du consommateur, Me André Allard.

Les agences de crédit et les institutions financières devraient donc assumer la facture pour la protection des dossiers de crédit, selon ces deux groupes. Or, elle pourrait être salée, selon TransUnion. « Il n’y a aucun doute que le coût pour développer un système comme ça, non seulement les changements que les agences de crédit doivent faire à leur système, mais également tout le marché financier, si on veut, c’est sûr que les coûts c’est dans les millions de dollars », a soutenu la vice-présidente et avocate-conseil au siège canadien de l’entreprise, Chantal Banfield.

Le ministre Girard craint que le coût du verrou gratuit ne soit refilé d’une façon ou d’une autre au consommateur et que le service soit de moins bonne qualité. « S’il n’y a pas de frais, implicitement les agences de crédit vont charger des frais aux institutions financières pour cette intermédiation-là et les institutions financières […], on pourrait penser qu’elles vont imputer des frais à leurs clients », a-t-il avancé.

Le projet de loi 53 serre la vis aux agences de crédit pour éviter que les 4,2 millions de membres de Desjardins, déjà aux prises avec le vol de leurs données, soient également victimes de vol d’identité. Il prévoit trois mesures qu’Equifax et TransUnion devront offrir à leur clientèle : le gel de sécurité, l’alerte de sécurité et l’obligation d’ajouter une note explicative au dossier en cas de différend.

Ces deux agences de crédit, qui détiennent l’ensemble du marché au Québec, pourraient également s’exposer à des amendes de 10 000 $ par jour si elles ne protègent pas adéquatement les citoyens victimes du vol de leurs renseignements personnels. Des peines d’emprisonnement allant jusqu’à 18 mois pour une première faute si les employés des agences de crédit fournissent de fausses informations au régulateur sont également prévues. L’Autorité des marchés financiers (AMF) serait chargée d’élaborer les lignes directrices qui accompagneront le projet de loi, de contrôler et de surveiller ces multinationales. Il reviendra toutefois au consommateur de payer pour le service des agences de crédit et de faire une plainte si elles ne respectent pas leurs obligations.