Québec veut attirer les pharmaceutiques avec les données de la RAMQ

Pour attirer les pharmaceutiques, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, souhaite trouver un moyen de leur donner accès aux données de santé des Québécois que récolte la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).

À son avis, il ne fait aucun doute que l’accès — sécurisé — à ces informations profitera au « futur scientifique de la médecine » et permettra même de « guérir la population du monde ».

« La stratégie du gouvernement, c’est carrément de vouloir attirer les “pharma”, quelques “pharma”, à venir jouer dans nos plates-bandes et profiter de ça [les données de la RAMQ] », a-t-il lancé jeudi, lors de l’étude des crédits de son ministère.

« Quant à moi, aussi bien donner les clés de la banque de sang aux vampires », a réagi le député solidaire Vincent Marissal.

En entrevue au Devoir, le ministre Fitzgibbon a dit des données de la RAMQ qu’elles étaient « d’une valeur inestimable ». « Une fois qu’on aura réglé ça [la protection des renseignements personnels], on se doit de profiter des données scientifiques », a-t-il insisté. « Ce n’est même pas une question ; la question, c’est quand [on va le faire]. »

Une « mine d’or »

En commission parlementaire, lors d’une discussion au sujet de ce qu’il a qualifié de « médecine focalisée », le ministre de l’Économie a vanté les mérites de chercheurs en santé et des organismes et entreprises en intelligence artificielle comme Mila et Imagia.

« On a l’intelligence artificielle, on a la médecine spécialisée, […] on a les données de la RAMQ, et les données de la RAMQ, c’est une mine d’or », a-t-il déclaré.

« Le jour où on peut se rendre confortables de donner accès à nos données de santé aux compagnies pharma [ceutiques] qui vont venir dans les hôpitaux universitaires qui sont très performants, et on a Mila à côté qui fait l’algorithme ou Imagia, c’est winner ! », a-t-il poursuivi.

Le ministre a souligné au passage le caractère « très controversé » de sa stratégie. « Je ne rentrerai pas là-dedans tout de suite. J’ai des vues très précises sur ça », a-t-il souligné.

Devant lui, l’élu libéral Carlos Leitão a dit « comprendre le potentiel des données de la RAMQ ». « Je comprends aussi les enjeux d’informations personnelles, mais il faut trouver un moyen de naviguer ça », a-t-il ajouté.

Le député Marissal s’est montré plus alarmé par les propos du ministre. « Moi, je frémis quand je vous entends dire que les données personnelles de la RAMQ sont une mine d’or. Une mine d’or pour qui ? », a-t-il demandé.

« Vous me désolez », a répliqué le ministre Fitzgibbon. « Vous [utilisez] des propos qui sont complètement erronés et incendiaires. Les données de la RAMQ sont une mine d’or pour guérir la population du monde entier », a-t-il insisté. « C’est ridicule, votre commentaire. »

De l’avis de Vincent Marissal, les nombreuses fuites de renseignements personnels ayant touché les Québécois invitent à la prudence, et même à une opposition totale aux visées du ministre. « Vous nous trouverez non seulement dans le camp de : “non, non, non”, mais dans le camp de : “over my dead body” », a-t-il dit au sujet de sa formation politique.

Dubé contredit Fitzgibbon

Le sujet tient à cœur au ministre Fitzgibbon au point où il a dit en avoir discuté avec l’actuel ministre de la Santé, Christian Dubé, avant même son entrée en politique. « On en parle depuis cinq ans. C’est tellement évident, pour moi, qu’il faut le faire. C’est clair », a-t-il insisté.

Dans une commission parlementaire qui se tenait simultanément, le ministre Dubé a nié avoir abordé le sujet avec son collègue avant son entrée en politique. « Moi je n’ai jamais eu cette discussion-là », a-t-il attesté.

Il a néanmoins dit partager la vision du ministre de l’Économie. « Il faut s’assurer que ça se fasse d’une façon anonymisée », a-t-il cependant averti. « Et si on a besoin, un jour, de faire des changements législatifs, ils seront faits. Mais on n’est pas là. »