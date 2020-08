Le gouvernement Legault abandonne le projet de loi 61, mais en déposera un autre similaire

Le gouvernement Legault abandonne le controversé projet de loi 61 sur la relance économique, a confirmé Le Devoir. La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, compte en déposer une version améliorée à la reprise des travaux parlementaires en septembre pour le remplacer.

L’objectif demeure le même, selon une source au sein de son cabinet, soit celui d’accélérer la construction de projets d’infrastructure pour alimenter l’économie québécoise, malmenée par la pandémie. Le prédécesseur de Mme LeBel au Conseil du trésor, Christian Dubé, s’était attiré les foudres des partis d’opposition en déposant ce projet de loi omnibus à dix jours de la fin des travaux de l’Assemblée nationale pour la relâche estivale. Le gouvernement Legault plaidait alors l’urgence de l’adopter pour relancer l’économie.

Certains articles du projet de loi 61 avaient été critiqués par plusieurs acteurs du monde juridique et par les trois partis d’opposition qui y voyaient une invitation au retour de la collusion et de la corruption. Mme LeBel, ex-procureure de la commission Charbonneau, avait indiqué qu’elle effectuerait des changements après sa nomination au Conseil du trésor.

Le dépôt d’un nouveau projet de loi amélioré permettra au gouvernement d’aller plus vite en évitant les nombreux amendements qu’aurait requis la première mouture. Cette nouvelle mouture sera plus « ciblée », selon le cabinet de la ministre.

« Après avoir accusé les oppositions de tous les maux de la Terre pour avoir bloqué l’adoption expéditive du projet de loi 61, la CAQ le retire complètement. C’est la démonstration que nous avions raison de nous tenir debout et de refuser d’adopter en catastrophe ce projet de loi abusif », a réagi le coporte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. Le Parti libéral et le Parti québécois doivent réagir plus tard cet après-midi.

D’autres détails suivront.