Québec injecte 20 M$ pour les services directs aux élèves à la rentrée

Pour solidifier le soutien aux élèves en difficulté et panser les plaies scolaires post-pandémie, Québec ajoute 20 millions en services directs aux élèves dès la rentrée. Cela se traduira par un ajout d’enseignants, de professionnels et de personnel de soutien.

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a décidé en outre de reconduire sans analyse ni validation les budgets destinés aux élèves en difficulté, et ce, pour deux ans. En se libérant du carcan de la bureaucratie, cette mesure libère 560 000 heures de plus en soutien, calcule le ministère.

« Pour deux ans, j’enlève toute forme de pression bureaucratique pour libérer du temps et des ressources », affirme le ministre, dont le Comité HDAA (élèves handicapés et en difficultés d’adaptation et d’apprentissage) réclamait cet allègement administratif « depuis une dizaine d’années ».

Une campagne publicitaire dans les médias servira en outre à sensibiliser les récalcitrants (tant les parents que les élèves en fin de parcours secondaire) à l’obligation de fréquentation scolaire. « La décision qui a été prise est celle d’offrir l’enseignement à distance pour les personnes vulnérables, dit M. Roberge. Pour les autres, c’est la fréquentation à l’école. » Signe de l’inquiétude d’une portion de parents, le ministère a reçu cet été 900 demandes de plus qu’à l’habitude de la part de parents souhaitant faire l’école à la maison.

Les mesures annoncées par le gouvernement aujourd’hui signifient 100 millions $ de plus qu’en septembre dernier, dont 20 millions d’argent réellement neuf par rapport à ce qui avait été prévu dans le dernier budget. Concrètement cela voudra dire, entre autres choses : 350 professionnels de plus, 75 classes spéciales additionnelles, 8 millions $ pour favoriser le « raccrochage » à travers des organismes communautaires et 41 millions $ en activités parascolaires et aide aux devoirs.

Le ministre Roberge attend encore deux informations d’importance avant de savoir exactement le portrait de la rentrée, soit le nombre d’élèves qui ne seront pas en classe pour cause de pandémie, et la quantité d’enseignants qui auront décidé de devancer le moment de la retraite. Pour un réseau déjà en pénurie de personnel, cela pourrait créer une pression additionnelle. « C’est un enjeu, mais j’attends d’avoir les informations des centres de services scolaires », dit le ministre.

Quant au diagnostic qui sera posé par chaque enseignant sur la nature du retard scolaire à rattraper, après une année 2019-2020 perturbée par la pandémie, le ministre de l’Éducation affirme que cette évaluation des retards à combler est une opération à laquelle les enseignants s’adonnent bon an mal an, pandémie ou pas. « Le diagnostic sera peut-être plus lourd cette année, mais les enseignants sont habitués de faire ça, et cette année, nous arrivons avec plus de ressources pour les soutenir. »