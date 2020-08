Les partis d’opposition du Québec contre «Alerte COVID»

Les trois partis d’opposition demandent au gouvernement québécois de ne pas tomber dans le piège de l’application « Alerte COVID » pour lutter contre la pandémie. La commission parlementaire sur la pertinence de ce type d’outil technologique s’est terminée vendredi midi.

« On a écouté l’ensemble des experts et c’est plus qu’unanime, ils nous recommandent de ne pas aller de l’avant à la technologie "Alerte COVID" », a déclaré la députée libérale, Marwah Rizqy.

« Quand on fait la somme de tout ce qu’on a entendu, il y a beaucoup plus d’inconvénients que de bénéfices », a constaté le député péquiste, Martin Ouellet.

« Les avantages des applications de traçage sont complètement incertains, mais les risques, eux, sont absolument certains », a affirmé à son tour le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

Plusieurs des experts interrogés ont reconnu que l’efficacité des applications de recherche de contacts n’a pas été démontrée. Outre le risque qu’elles peuvent représenter pour les données personnelles, elles pourraient aussi générer suffisamment de faux positifs pour créer un engorgement dans les centres de dépistages de la COVID-19. Les lois québécoises manquent également de mordant pour bien les encadrer.

Le gouvernement Legault songe à emboîter le pas aux gouvernements fédéral et ontarien qui ont lancé l’application « Alerte COVID » en juillet pour inciter les gens qui ont été en contact avec d’autres personnes atteintes par la maladie à se faire tester. L’application permet de recenser tous les contacts qu’ont eus des gens atteints de la COVID-19 avec d’autres personnes dans les deux semaines précédant leur diagnostic en utilisant la technologie Bluetooth déjà disponible sur les téléphones intelligents. Les personnes qui les ont croisés ou côtoyés sont ainsi informées qu’ils ont été en contact avec une personne infectée par le coronavirus. L’application utilise les données recueillies par la santé publique des provinces participantes.

« Le rôle qu’on a décidé de s’accorder, c’est de formuler des recommandations pour avoir le meilleur encadrement possible, autant au niveau de la sécurité, au niveau légal puis au niveau, justement, de la gouvernance également, a affirmé la députée caquiste, Joëlle Boutin, à l’issue de la consultation.

D’autres détails suivront.