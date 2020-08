Discussions d’indépendance

Claude Bariteau - Abonné 3 août 2020 10 h 07

Bizarre ce texte. Il signale des vues partagées de messieurs Landry et Bourassa sur un modèle inspiré de l'UE, qui implique une association de deux États indépendants, présente l'indépendance comme inéluctable, fait écho aux propos de l’avocat Bertrand et expose les vues de M. Landry sur l’importance de mieux sensibiliser les gens de l’immigration.



D’ailleurs, M. Landry a même présenté un projet de report du référendum afin de promouvoir cette sensibilisation. Déçu qu’il ne soit pas retenu, il déclara qu’il ne voulait pas être « le commandant en second de la brigade légère », la sienne, qui fut exterminée en 20 minutes en Crimée parce qu’il estimait que le référendum ne sortirait pas gagnant.



M. Bourassa exhorta les Québécois et Québécoises à écouter le Canada et M. Landry a retenu sa brigade hors du combat, les deux ayant contribué à l’échec. C’est ce qui explique que M. Parizeau ait tout fait pour qu’il ne le remplace pas.



Aussi je comprends mal cette entrée en matière, qui présente les réunions du Conseil des ministres comme du badinage dont les points majeurs consistent à rappeler que M. Landry signale qu’il ne faut pas perdre ce référendum, sans référer à son projet de report et sans écho à sa déclaration.



Qui plus est, la photo de M. Parizeau le présente en personnage déterminé d’apparence belliqueuse alors que rien dans le texte ne laisse entendre que ce soit le cas.



À l’évidence, il s’agit d’un « coup de jarnac » au plexus solaire de M. Parizeau pour discréditer le projet qui l’animait : la création de l’État indépendant du Québec pour lequel il s’est battu depuis son adhésion au PQ sous René Lévesque.



Pourquoi les auteurs du texte ne se sont pas penchés sur les vues de M. Landry, ses attaches et son désir profond de conserver un lien avec le Canada dans les motifs réfèrent à sa valorisation d’un ancrage canadien comme messieurs Bourassa et Bertrand.