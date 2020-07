Geneviève Guilbault appelle les jeunes à mieux respecter les mesures sanitaires

Pour lutter plus efficacement contre le virus de la COVID-19, Québec hausse le ton, rappelant à l'ordre les jeunes et les citoyens qui s'opposent publiquement au port obligatoire du masque.

En conférence de presse, lundi à Montréal, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a lancé un appel à la mobilisation des jeunes de 15 à 34 ans, un groupe d'âge chez qui on observe une recrudescence du nombre de cas d'infection depuis quelques semaines.

Mme Guilbault juge cette hausse « inquiétante » et exhorte les jeunes à prendre la menace au sérieux, en évitant les rassemblements intérieurs et les partys, où on partage les bouteilles de bière et la nourriture, augmentant le risque de contamination.

Elle invite donc les jeunes, qui, rappelle-t-elle, ne sont pas immunisés contre le virus, à se transformer en « champions de la distanciation ».

Par ailleurs, elle prévient les manifestants qui s'affichent contre le port obligatoire du masque qu'ils s'exposent à des mesures répressives et des sanctions, s'ils persistent dans leur action.

La ministre a dit qu'elle avait été « très choquée » d'observer des centaines de manifestants au cours des derniers jours, à Québec et à Montréal, défiler dans les rues au mépris des consignes de distanciation sociale et du port du couvre-visage.

Tout en reconnaissant le droit de manifester, la vice-première ministre a aussi dénoncé le fait que certains manifestants s'en sont pris aux journalistes présents, dans un cas pour insulter et intimider un reporter, dans un autre pour enlacer une journaliste pendant qu'elle faisait son reportage en direct à la télé.

Le Québec a enregistré 145 nouveaux cas d'infection de dimanche à lundi, mais aucun décès.

D’autres détails suivront.