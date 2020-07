Québec exclut pour l’instant de refermer les bars

À la veille du début des vacances de la construction au Québec, le premier ministre François Legault veut à tout prix éviter une nouvelle flambée de cas de COVID-19. Pour ce faire, il rappelle l’interdiction de tenir de grands rassemblements en soulignant que les fêtes privées font plus de ravages que les bars.

Le premier ministre poursuivait sa tournée des régions, vendredi, en visitant la Côte-Nord. Il s’est arrêté à Baie-Comeau en compagnie de son ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles Jonatan Julien.

Au moment où le débat fait rage autour de la fermeture des bars, François Legault a fait savoir que la direction de la santé publique n’a toujours pas fait de recommandation en ce sens. Il affirme au contraire que ce sont les fêtes à domicile qui sont les principales causes de nouveaux cas, et non les bars.

« Je fais un appel spécial aux Québécois, c’est le fun être une grosse gang à fêter, mais ce n’est pas le temps de faire ça », a-t-il lancé en réitérant que les rassemblements de plus de dix personnes demeurent interdits.

Invité à mesurer son niveau d’inquiétude au moment où un grand nombre de vacanciers s’apprêtent à prendre la route et à prendre du bon temps, François Legault s’est fait insistant sur l’importance de respecter les consignes de prévention.

« C’est pour ça qu’à partir de demain [samedi], on demande à tout le monde de porter le masque dans tous les lieux publics fermés. On demande aux commerçants de s’assurer de faire respecter les consignes », a-t-il souligné en promettant des amendes aux récalcitrants.

De plus, en vue d’éviter tout débordement de la part de personnes voulant défier les règles imposées en période de crise sanitaire, des policiers et des inspecteurs vont être déployés un peu partout dans la province.