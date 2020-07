La ministre Roy veut une enquête au MBAM

Préoccupée par la crise « nébuleuse » qui secoue le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), la ministre de la Culture a demandé jeudi à une firme indépendante de faire enquête pour déterminer s’il y a un « problème de gouvernance » au Musée.

« J’ai pris décision de mandater une firme indépendante que nous allons payer, pour faire la lumière, pour voir ce qui s’est passé », a indiqué Nathalie Roy à Radio-Canada jeudi. Elle souhaite que la firme « évalue l’encadrement et la supervision de la conduite des affaires du Musée par la direction et le conseil d’administration. »

Mme Roy déplore d’être essentiellement laissée dans le noir depuis le début de la crise révélée par Le Devoir jeudi dernier.

« Les informations que nous recevons d’heure en heure sont modifiées, différentes. Je n’en sais pas vraiment plus que vous. Nous avons demandé au président du C.A. de nous transmettre la fameuse étude sur laquelle le C.A. se base [pour justifier le congédiement de la directrice-générale, Nathalie Bondil]. On nous a refusé de voir cette étude. Ça commence à soulever des questions. Je suis préoccupée sur la gestion et la gouvernance du Musée et du C.A. Pour le moment, ce que nous avons, ce sont des bribes d’allégations qui proviennent d’un document que [personne] n’a lu. Ça commence à être nébuleux. »

Nathalie Roy a rappelé que le gouvernement fournit ces 16 millions en financement au MBAM. Mais comme ce dernier n’est pas un musée d’État, le gouvernement n’a pas de pouvoir direct sur sa gestion. « Mais quand on donne 16 millions, et qu’on demande un document qu’on nous refuse, je pense qu’on peut poser des questions », a-t-elle dit.

Revoir la Loi ?

Ainsi la ministre menace-t-elle de revoir la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal. « Elle pourrait être modifiée. Si le législateur décide de la rouvrir… c’est l’argent des citoyens », dit-elle. Il est à noter que nulle part dans la crise actuelle des allégations de mauvais usage des fonds — que ce soit par la direction du Musée ou par son conseil d’administration — n’ont été mises sur la table.

Mais Nathalie Roy pointe du doit le fait « qu’il n’y a pas de comité d’éthique » au Musée, « ni de plan stratégique ». « Il n’y a pratiquement aucune reddition de comptes », juge-t-elle.

La sortie de Mme Roy s’inscrit dans une trame qui demeure floue. Le C.A. du MBAM a annoncé lundi le congédiement surprise de Nathalie Bondil, qu’il a justifié par son « déni » des problèmes de relations de travail qui ont été identifiés par une firme indépendante dans un diagnostic du climat de travail. C’est ce rapport que Nathalie Roy a demandé à voir.

Mme Bondil conteste son congédiement. Elle affirme qu’il tient à ses critiques du processus de sélection qui a mené à l’embauche récente de Mary-Dailey Desmarais — membre d’une famille très influente au MBAM — comme directrice de la conservation. Plusieurs personnalités — Denis Coderre, Lorraine Pintal, Monique Jérôme-Forget, Louise Harel — la défendent vigoureusement.

Mais à l’intérieur du MBAM, personne ne s’est porté à la défense de Nathalie Bondil. Les conservateurs du Musée ont publié un communiqué mercredi pour souligner leur appréciation de Mary-Dailey Desmarais. Le syndicat a fait des sorties pour détailler le problème de relations de travail « toxiques ». Et jeudi matin, c’est l’influent mécène Pierre Bourgie qui a affirmé que « la décision de ne pas renouveler le contrat de Nathalie Bondil s’imposait ».

Questionnée devant cette dichotomie — les échos de l’interne montrent un appui à la décision du C.A., alors que les appuis de Nathalie Bondil viennent de gens qui n’ont pas une fine connaissance de ce qui se passait au Musée —, la ministre a botté en touche. « En tant que ministre, je ne serai pas juge de la situation. Mais je veux la comprendre et faire la lumière. »