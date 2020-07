Le ministre Dubé inquiet de la hausse des cas de COVID-19

Inquiet de la hausse des cas de COVID-19, notamment dans le Grand Montréal, le ministre de la Santé, Christian Dubé n’écarte pas l’idée d’ordonner la fermeture les bars. Mais avant de prendre une telle décision, il entend obtenir un portrait plus précis des éclosions dans ces établissements.

De passage au site de dépistage mobile Louvain jeudi, le ministre a indiqué avoir demandé au directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, de déterminer quels étaient les endroits où des foyers d’éclosion avaient été constatés. Selon lui, il est important de savoir si une part importante de ces cas est attribuable aux bars.

« Je suis un peu inquiet de la tendance à la hausse que je vois dans les cas journaliers, a-t-il expliqué. Je n’ai pas encore fait les liens entre l’augmentation des cas et les bars. […] Peut-on faire une corrélation entre ce qui se passe dans les bars, avant et après les mesures ? Je veux donner la chance à tout le monde. »

Jeudi, 142 nouveaux cas de contamination ont été recensés au Québec. Jusqu’à maintenant, la Direction régionale de la santé publique de Montréal a dénombré 45 cas en lien avec les bars, en plus des cinq cas reliés au Mile Public House, en Montérégie. Quelque 14 bars ont été aux prises avec au moins un cas de contamination. Un établissement a même eu jusqu’à 12 cas.

« J’avais averti les associations de bars qu’on ne tolérerait aucun danger qui viendrait des bars. Mais en même temps, je dois donner la chance au coureur. Il y en a qui ont fait du bon travail dans la dernière semaine », a ajouté le ministre.

Christian Dubé a indiqué qu’une décision serait prise dans les prochains jours concernant les bars dont la réouverture avait été autorisée le 25 juin dernier. « On n’attendra pas, si on est capables d’être convaincus que la tendance qu’on voit est à la hausse ».

Concernant le récent cafouillage entourant le dépistage, le ministre a expliqué que compte tenu de la réduction du nombre de tests effectués au cours des dernières semaines, l’emphase avait été mise sur les employés du réseau et les travailleurs étrangers : « Mais là, on a besoin de [réexaminer] notre stratégie parce que les gens veulent du sans rendez-vous. On en a une preuve vivante depuis quelques jours ».

« On est un peu victime de l’excellent taux de réponse qu’on a de la population. Est-ce que je suis content de voir les files d’attente ? La réponse est non. C’est pour ça que je suis sur le terrain pour voir concrètement ce qui se passe », a-t-il dit.

Il a fait savoir que les heures d’ouverture des cliniques de dépistage seraient prolongées et que des employés supplémentaires seraient appelés à y œuvrer. « Je n’ai pas aimé les images que j’ai vues hier des files d’attente. J’ai demandé à ce qu’on ait une gestion des files, qu’on trouve des façons que les gens soient assis [et] que ce soit plus agréable. Ils prennent le temps de venir se faire tester. On va mieux réagir [à propos de] la façon dont on les sert. »