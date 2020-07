Pour éviter les débordements de la fin de semaine dernière, Québec serre la vis aux propriétaires de bars. À compter de jeudi soir, il ordonne aux établissements de la province de cesser de vendre de l’alcool à minuit et de limiter à 50 % leur capacité d’accueil. Il les invite aussi à tenir un registre des clients.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, en a fait l’annonce jeudi en point de presse à Montréal, aux côtés du directeur national de santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda. Lundi, le duo avait déjà fait savoir que les tenanciers devaient s’attendre à des directives plus strictes du gouvernement et de la Santé publique.

La fin de semaine dernière a été marquée par diverses transgressions dans différents établissements. Des pistes de danse bondées, distanciation sociale non-respectée : le « party » a levé ici et là. Un restaurant-bar du quartier DIX30 à Brossard, le Mile Public House, s’est d’ailleurs transformé en foyer de propagation le 30 juin dernier. « Plusieurs » personnes y ont contracté le virus pendant cette soirée, selon la Direction de santé publique de la Montérégie.

D’autres détails suivront.