Anglade s’offusque du vote de confiance accordé à Arruda

Raymond Labelle - Abonné 2 juillet 2020 06 h 07

Grosses questions sur la gestion de la crise dans les résidences pour personnes âgées (RPA).

Bien sûr qu'il y avait du manque de personnel dans les RPA, mais...



Quand la Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick ont constaté que c'était des nids à infection, on a vite établi des zones chaudes et des zones froides respectées et on a fermement interdit le passage du personnel de l'une à l'autre dans une résidence et interdit le passage d'une résidence à l'autre,. Et on était conscient de la nécessité de bien équiper les employés en zone chaude.



Au Québec, on faisait des équipes volantes, qui se promenaient d'une résidence à l'autre, la frontière entre zone chaude et froide était poreuse et les employés au front, dans les zones chaudes, sous-équipés. Des camionnettes des agences de placement pleines de préposés d'agence les regroupaient collés les uns aux autres pour les amener au lieu de travail et ils travaillaient en différentes résidences, des nids à infection, d'une journée à l'autre. On aurait voulu le faire exprès pour propager la maladie que l'on n'aurait pas fait beaucoup mieux. Ça a pris beaucoup de temps avant de corriger ces erreurs manifestes.



On avait recours aux agences parce qu’on manquait de personnel, mais même avec les employés issus des agences il aurait été possible de n’affecter des groupes de personnel qu’à des résidences désignées.



Ce problème a pu être une cause importante de la transmission communautaire, par le biais des préposés aux bénéficiaire infectés dans les résidences retournant chez eux.



La science connue depuis des lustres suffit pour savoir que l’on doit limiter les contacts entre personnes infectées et personnes non infectées et protéger le personnel en contact avec des personnes infectées. Base des actions de la C.-B. et du N-B. qui, elles, on mieux agi en temps utile.



Et moins on en sait sur la contagion, plus on doit être prudent. Par exemple, si on ne sait pas si le virus est ou non contagieux avant symptômes, on sait que c'est le cas de plusieurs virus connus, et donc possible.