Presque tous les secteurs peuvent rouvrir, annonce Arruda

Une semaine après la réouverture des restaurants, des salles de spectacles et des cinémas, c’est au tour des bars, des casinos et des établissements d’hébergement touristique de recevoir le feu vert de la Santé publique.

Idem pour les parcs d’attractions, les parcs aquatiques et les spas. Au fond, tous les secteurs reçoivent le feu vert de la santé publique pour reprendre leurs activités, sauf les camps de vacances avec séjour, les combats sportifs et les grands festivals.

Le directeur national de santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, en a fait l’annonce jeudi après-midi à Montréal, en compagnie de la directrice régionale de santé publique de Montréal, la Dr Mylène Drouin. Le duo faisait le point sur dernières étapes du déconfinement avant la période estivale.



Le Dr Arruda a insisté sur l'importance de la distanciation de deux mètres, l'hygiène des mains et le port du couvre-visage, malgré le déconfinement presque général, car une deuxième vague est toujours très probable.



Il a également commenté la décision de la santé publique d'arrêter de publier les bilans à tous les jours. Il a expliqué que quand les chiffres sont plus bas, un bilan hebdomadaire est un meilleur outil pour avoir un portrait épidémiologique de la situation. Si le nombre de cas et de décès remonte en flèche, le gouvernement reviendra aux bilans quotidiens.

D’autres détails suivront.