Un diagnostic de ce qui ne va pas

Le réseau de la santé étant désormais « apaisé », le premier ministre François Legault estime qu’il est mûr pour rendre des comptes à un « gestionnaire » comme Christian Dubé, qu’il a nommé ministre de la Santé lundi.

La décision s’est prise aux dépens de Danielle McCann, qui n’a pas caché sa déception devant les journalistes — écartée qu’elle soit après avoir géré le mastodonte de la santé pendant les trois premiers mois de la pandémie de COVID-19.

« C’est sûr que moi, j’étais venu en politique pour la santé », a-t-elle laissé tombé au micro, après que le chef du gouvernement eut confirmé son déplacement vers un nouveau ministère de l’Éducation supérieure.

L’impulsion de François Legault est partie précisément de là: de cette volonté d’évaluer les processus et les structures du réseau de la santé, qu’il a qualifié de « monstre » vivant à « l’âge de pierre ». Le reste des gestes posés dans son remaniement sont des effets secondaires, juge-t-on en coulisses.

L’un des mandats de la ministre McCann était « d’apaiser les craintes des employés du réseau de la santé », a souligné le premier ministre. Cette étape étant maintenant franchie à son avis, l’entrée d’un gestionnaire «qui n’est pas du réseau» s’est imposée. Christian Dubé étudiait déjà les structures en place au Conseil du Trésor; il s’est donc révélé tout indiqué pour « peaufiner la réponse de la machine », résume-t-on en coulisses.

Il aura pour alliée Dominique Savoie. Cette ex-sous-ministre libérale avait été qualifiée de «mauvaise administratrice» par le caquiste Éric Caire, puis réhabilitée par son parti en avril, pour régler les problèmes d’approvisionnement dans le réseau de la santé. Le conseil des ministres a entériné sa nomination comme sous-ministre à la Santé lundi soir.

« A-t-on déjà vu la ministre ET le sous-ministre en titre déplacés EN MÊME TEMPS? », a réagi sur Twitter Gaétan Barrette, ex-ministre libéral de la Santé. « Quel signal! Soulignons, félicitons Mme Dominique Savoie, qui sera passée de persona non grata totalement incompétente aux yeux de la CAQ à rien de moins que sous-ministre en titre à la Santé. »

Mme Savoie devra notamment mettre les PDG des CISSS et des CIUSSS «au pas». La tournée des régions qu’a entreprise le premier ministre n’est pas étrangère à cette volonté d’obtenir des «obligations de résultat» de la part de ces gestionnaires, après les avoir évalués.

« Il reste encore beaucoup de choses à faire [...] pour que nos P.D.G. de CISSS et de CIUSSS soient plus imputables», a déclaré François Legault. «C’est difficile d’évaluer la performance des différentes personnes dans le réseau quand on n’a pas toutes les données nécessaires. »

La mobilité du personnel, la configuration de l’hébergement et l’application des mesures de prévention et de contrôle des infections figurent dans la liste des priorités de la nouvelle sous-ministre, perçue comme étant « très opérationnelle ».

Or est-il trop tôt pour ce genre d’approche? « Je pense que le système de la santé a tellement besoin d’amour et de soins qu’il aurait peut-être eu besoin encore de l’approche apaisante de Mme McCann », a observé la professeure de l’Université Laval Mireille Lalancette. « Un gestionnaire n’est pas nécessairement réputé pour être apaisant. »

L’immigration retirée à Jolin-Barrette

Le jeu de chaises musicales a aussi pour effet de retirer le portefeuille de l’Immigration à Simon Jolin-Barrette, dont la contre-performance lors de la réforme du Programme d’expérience québécoise n’est pas passée inaperçue dans les hautes sphères du pouvoir.

« On en profite pour lui enlever l’Immigration », a confié une source au gouvernement. De là, ce membre de « la relève des jeunes nationaliste » — c’est l’expression de François Legault — migre vers la Justice.

« Simon Jolin-Barrette devient le plus jeune ministre de la Justice de l’histoire du Québec », s’est réjoui le premier ministre. Ses adversaires politiques qui espéraient voir un « changement de ton » au Salon bleu se sont montrés déçus: l’élu de Borduas conserve le poste de leader parlementaire. Cette double fonction, de Procureur général du Québec et de leader parlementaire, a été occupée par le libéral Jean-Marc Fournier de 2010 à 2012. Le choc entre la neutralité et l’esprit de parti imposé par l’un et l’autre de ces rôles avait amené les libéraux à ne plus répéter cette expérience.

Le remaniement permet en revanche au premier ministre de signifier la «grande confiance» qu’il a envers Sonia LeBel, qui obtient le Conseil du trésor. S’il était «tombé en amour» avec Danielle McCann lors de la campagne électorale de 2018, voilà maintenant qu’il témoigne de son affection pour la ministre LeBel, qu’il a appelée «mon trésor» en se retournant vers elle, tout sourire.

L’ex-procureure hérite des délicats dossiers des négociations dans le secteur public et du projet de loi omnibus sur la relance économique (projet de loi 61).

La ministre Nadine Girault obtient quant à elle le ministère de de l’Immigration, et conserve ses fonctions aux Relations internationales. Il s’agit là de mettre l’élue au «défi», de voir de quel bois elle se chauffe dans des fonctions plus délicates que celles qu’elle occupait auparavant, dit-on en coulisses.

Ceci n’est pas un remaniement

François Legault, qui avait nié la semaine dernière les rumeurs de remaniement, s’est gardé d’utiliser cette expression. Il a dit souhaiter «avoir une nouvelle équipe pour donner un nouveau souffle» au réseau de la Santé.

Or «c’est un remaniement ministériel important, très important», a jugé l’expert en communication politique Thierry Giasson, de l’Université Laval.

Le choix de mots relève peut-être d’un souci de «ne pas affoler la population», a-t-il tenté. «De remplacer la ministre alors que la crise n’est pas terminée, ça peut amener des gens à ressentir de l’incertitude. [...] Pourquoi c’est le président du Conseil du trésor qui va se retrouver à gérer le ministère de la Santé? Est-ce que c’est annonciateur de coupures?», a-t-il illustré.

Le remaniement « est l’admission explicite du premier ministre du manque de préparation de son gouvernement »,a réagi la cheffe libérale Dominique Anglade. «Le premier ministre aura quand même à répondre à tous les Québécois du fait que nous détenons l’un des pires bilans au monde de cette crise.»

« Quel message le gouvernement envoie-t-il en nommant un financier à la tête du ministère de la Santé alors qu’il vient d’annoncer sa volonté de revenir à l’équilibre budgétaire d’ici cinq ans? », a aussi demandé l’élue solidaire Manon Massé.

« Le changement de ministre et sous-ministre de la Santé en pleine pandémie nous indique que le gouvernement reconnaît l’échec de ses préparatifs en CHSLD », a aussi réagi le chef péquiste Pascal Bérubé.

Dans les couloirs du parlement, des stratèges ont déjà ouvert les paris sur le sort qui sera réservé au directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, dont le contrat arrive à échéance le 31 juillet. Mais s’il avait fallu le remplacer, « ç’aurait déjà été fait », a souligné une source dans le milieu de la santé.

