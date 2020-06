La relance touristique commence

Le ministère du Tourisme a dévoilé ses premières offres touristiques invitant les Québécois à découvrir la province pour relancer ce secteur affecté par la pandémie de la COVID-19.

Les premiers forfaits Explore Québec sur la route sont maintenant en vente sur le nouveau site du ministère, bonjourquebec.com, tandis que les passeports attraits et la carte de la Sépaq, édition Bonjour Québec, seront disponibles à compter du lundi 22 juin, à 8 h.

« Il s’agit de trois mesures qui permettront aux Québécois et à leur famille de profiter encore plus du Québec pour leurs vacances », a dit la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, dimanche, lors d’une conférence de presse sur un bateau de croisière dans le Vieux-Port de Montréal.

Ces offres sont issues de mesures qui s’inscrivent dans le plan de relance touristique, dévoilé le 11 juin. Elles représentent des investissements gouvernementaux de 20 millions $.

Parmi les 30 forfaits Explore Québec sur la route dévoilés dimanche, deux sont pour l’Abitibi-Témiscamingue, six pour le Bas-Saint-Laurent, cinq pour le secteur de Duplessis, 14 pour la Gaspésie, six pour les Îles-de-la-Madeleine, quatre pour le Manicouagan et trois pour le Saguenay — Lac-Saint-Jean.

« Avec En route pour la Gaspésie, par exemple, vous allez descendre en canot la rivière Bonaventure, faire une sortie en kayak de mer dans la formidable région du Bic, en plus de pouvoir glisser en tyrolienne », a cité en exemple la ministre Proulx.

Les prix des forfaits Explore Québec sur la route sont réduits de 25 %. D’autres forfaits seront offerts au cours des prochaines semaines et des prochains mois.

De son côté, le programme Passeport attraits permet de réduire le coût d’accès aux attraits touristiques du Québec à raison d’un rabais de 20 % à l’achat d’un passeport pour deux attraits, de 30 % pour trois attraits et de 40 % pour quatre attraits.

Un rabais de 50 % est offert sur la carte annuelle Parcs nationaux du Québec. La carte Bonjour Québec donne un accès illimité aux 24 parcs nationaux du Québec pour une période de 12 mois. De plus, cette carte est assortie d’avantages exclusifs, incluant notamment une nuitée gratuite en camping.

Les personnes qui disposent déjà d’une carte d’accès aux parcs de la Sépaq pour l’année en cours peuvent également se procurer une carte à tarif réduit et l’activer une fois leur carte annuelle arrivée à échéance.

« Je suis très fière de la façon dont les entreprises touristiques se sont mobilisées pour offrir aux Québécois des offres qui sont adaptées à tous les budgets, à tous les âges et à tous les goûts », a noté la ministre Proulx.

« Les entreprises qui sont actuellement ouvertes ont toutes reçu les consignes pour adapter leur environnement et leur façon de faire pour offrir bien évidemment une expérience sécuritaire », a-t-elle conclu.