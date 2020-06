La crise de la COVID-19 a frappé fort. Mais, comme toute autre crise, elle a commandé des décisions rapides, difficiles et aux répercussions considérables, dont le poids repose entièrement sur les épaules du premier ministre.

Après avoir déclaré l’état d’urgence sanitaire, François Legault a mené la charge contre le « maudit virus » à partir du troisième étage de l’édifice Honoré-Mercier. Avec sa garde rapprochée, il a gouverné à coups de conférences de presse, d’arrêtés ministériels et de décrets. Les contre-pouvoirs s’étaient pour la plupart tus.

Derrière les commandes de l’État, l’ex-homme d’affaires s’est senti « un peu seul », a-t-il confié à Radio-Canada cette semaine.

La solitude du pouvoir, « c’est, je pense, la chose qui est la plus vraie », croit Nicole Stafford, ex-directrice de cabinet de Pauline Marois, avec qui elle a vécu la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic à l’été 2013. « À un moment donné, il faut que quelqu’un tranche et décide, et c’est le premier ministre. C’est lui qui est responsable », souligne-t-elle.

Cette solitude est d’autant plus pesante qu’a posteriori, toutes les décisions d’un premier ministre peuvent être remises en question — y compris par ses alliés. « Et c’est le premier ou la première ministre qui assume. […] Il ou elle a tout entériné, alors il ou elle est responsable. »

Pour mener la bataille contre la COVID-19, François Legault s’est entouré du directeur national de santé publique, Horacio Arruda, et de conseillers triés sur le volet, à commencer par son directeur de cabinet, Martin Koskinen. Le « premier cercle du premier ministre » se résume à cet ami de longue date, avec qui il a développé une « complicité de pensée » dès leur première rencontre, en 2000.

Le second cercle inclut sa directrice de cabinet adjointe, Claude Laflamme, qu’il a connue chez Transat dans les années 1990, et le secrétaire général du conseil exécutif, Yves Ouellet. D’autres membres de son personnel politique ont alimenté les discussions.

Des ministres ont été impliqués de manière « plus informelle », explique-t-on au cabinet de François Legault. Dans certains cas, ils apprenaient des décisions concernant leurs ministères sans avoir pu dire un mot, se voyant plutôt confier la tâche de fignoler les détails. « Tu ne peux pas gérer en temps de crise en suivant les processus habituels », résume un conseiller du premier ministre.

Le bureau du premier ministre a beaucoup de pouvoirs et ça se voit de façon particulière dans les situations de crise comme celle-là. C’est le chef d’orchestre. Il n’a pas le choix. Il est personnellement responsable de tout.

Une question de confiance d’abord

Or, de là à dire que François Legault a « tassé » son Conseil des ministres, il y a un pas, avertit Martine Tremblay, tout en rappelant que M. Legault ne s’est jamais présenté seul devant les caméras durant la pandémie — contrairement à son homologue fédéral, Justin Trudeau.

Qui plus est, un premier ministre « n’a personne à tasser [en temps de crise], car tout le monde se tourne vers lui », remarque celle qui a accompagné les premiers ministres René Lévesque et Pierre Marc Johnson dans l’exercice du pouvoir. « C’est le premier ministre qui décide avec sa garde rapprochée. Mais, normalement, les ministres doivent être mis dans le coup par la suite, ne serait-ce que pour éviter le cafouillage », poursuit-elle.

Mme Tremblay souligne au passage que des ministres peuvent se retrouver dans le « cercle rapproché » (« inner circle ») à un moment ou un autre d’une crise puisqu’ils « avaient une relation de proximité au départ avec le premier ministre ».

« Au final, qui est vraiment dans le coup dans le processus décisionnel ? C’est le premier ministre qui va le décider. […] Dans ces moments-là, il y a tellement d’adrénaline, d’intensité, de pression et de stress que la confiance qu’ont les individus les uns envers les autres devient primordiale. Donc, ça peut expliquer certains choix », souligne-t-elle.

L’autrice de Derrière les portes closesse rappelle les « derniers milles » du bras de fer entre Québec et Ottawa avant le rapatriement de la Constitution », qui a culminé avec la Nuit des longs couteaux le 4 novembre 1981.

À l’époque, plusieurs s’expliquaient mal pourquoi le premier ministre René Lévesque avait laissé sur la touche Jacques Parizeau et d’autres, leur préférant Claude Morin, Claude Charron et Marc-André Bédard. « Pour une raison bien simple : le premier ministre faisait confiance à ces trois personnes-là. Il avait un niveau de confiance très, très élevé », répond Martine Tremblay. « Le facteur humain devient extrêmement important », ajoute l’ex-directrice de cabinet et haute fonctionnaire.

Pour contrer les effets néfastes de la « bulle », Martine Tremblay prescrit à tout premier ministre de prendre le pouls de son caucus. Pour sortir du « côté fou et complètement délirant de la crise », l’aide des députés gouvernementaux est précieuse. « C’est eux qui sont les plus proches du terrain, des gens, des besoins. »

Le pouvoir de la solitude

À certains moments, la solitude demeure la meilleure des conseillères. L’ex-directeur des communications de Philippe Couillard, Charles Robert, se rappelle l’isolement que son patron s’était imposé la nuit de l’attentat à la mosquée de Québec, après un point de presse donné à deux heures du matin. Seul, le premier ministre avait écrit l’allocution qu’il a prononcée le lendemain et dans laquelle il a condamné un « acte terroriste ».

« Ça va faire partie de l’histoire du mandat de Philippe Couillard, cet événement-là. Comme la COVID-19 va faire partie de l’histoire du mandat de M. Legault », croit M. Robert, qui est aujourd’hui le directeur des communications de la cheffe de l’opposition officielle, Dominique Anglade. « Je ne sais pas s’ils [les premiers ministres] l’intellectualisent au moment où ils le font, mais je pense [que la solitude permet de] prendre la mesure de sa propre place dans l’histoire. »

Prendre une décision seul — ou presque — n’est pas sans risque. « À un moment donné, il faut que quelqu’un décide pour le gouvernement. Sinon, les gens, quand ils ne sont pas d’accord avec une décision d’un premier ministre, ils n’ont d’autre choix que de démissionner, de quitter le parti, de fonder un autre parti. Ça arrive, ça aussi », lance Nicole Stafford.

Charles Robert dresse le même constat. « L’engagement qu’il [Philippe Couillard] a pris le lendemain [de l’attentat à la mosquée], c’était le sien. C’était son propre ressenti. Mais il y a tout ce qui va arriver après. Comment ça va s’inscrire dans le débat public. Évidemment, la suite, on la connaît… », laisse-t-il tomber.

Après l’attentat à la mosquée, le gouvernement Couillard a décidé de tenir une commission sur le racisme systémique, avant de reculer face à la pression populaire. La défaite du Parti libéral du Québec dans la circonscription de Louis-Hébert a suivi, donnant une impulsion à la Coalition avenir Québec… jusqu’aux élections générales d’octobre 2018.