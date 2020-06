Québec prévoit un déficit de 14,9 milliards

L’année financière 2020-2021 se soldera par un déficit « historique » de 14,9 milliards de dollars, prévoit le ministre des Finances, Eric Girard, trois mois après le début de la crise sanitaire provoquée par le « maudit virus » de la COVID-19.

La réserve de stabilisation y passera au complet, lit-on dans le portrait de la situation financière du Québec présentée par le ministre vendredi. Plus de 800 000 travailleurs ont perdu leur emploi en raison de la pandémie.

L’impact budgétaire de la crise sanitaire totalise plus de 6,6 milliards de dollars.

Le gouvernement québécois dépensera cette année 3,7 milliards pour « renforcer le système de santé », qui est grandement sollicité durant la crise sanitaire. De ce montant, pas moins de 2,38 milliards seront dépensés dans l’achat de matériel et 878 millions seront versés aux travailleurs de la santé afin de « reconnaître les efforts additionnels » qu’ils ont consentis.

Le gouvernement a aussi mis de côté 2 milliards pour atténuer l’impact de la pandémie sur l’économie, et 1 milliard pour appuyer les travailleurs et les particuliers.

D’autre part, M. Girard appréhende une baisse des revenus autonomes de l’État québécois de 8,5 milliards.

Seconde vague

L’élu caquiste a aussi mis de côté 4 milliards en vue d’une possible deuxième vague.

Les nombreuses incertitudes associées à cette seconde vague, « l’espoir d’un remède », la possible découverte d’un vaccin, la reprise des échanges commerciaux ou la situation sanitaire des pays voisins sont autant de situations dont le ministre des Finances a dû tenir compte. « Il y a beaucoup d’incertitude rattachée à ces prévisions », a-t-il prévenu. « Nous vous donnons le meilleur estimé qui est possible. »

Le gouvernement vise un retour à l’équilibre budgétaire d’ici cinq ans. L’atteinte de cet objectif ne se fera pas au détriment des services publics ou par une hausse du fardeau fiscal des Québécois, a soutenu M. Girard. « C’est un engagement de notre gouvernement. […] Les Québécois sont déjà suffisamment taxés », a-t-il statué.

Les promesses électorales de la CAQ ne devraient pas pâtir de la pandémie, a statué le ministre. Pas plus que la cote de crédit du Québec. « Aucune agence de crédit ne nous donne une perspective négative. Donc, dit plus positivement, nous avons une perspective stable avec toutes les agences de crédit et de notation », a affirmé M. Girard.

Choc économique d’une « ampleur inégalée ».

Les mesures prises pour freiner la propagation du nouveau coronavirus ont forcé la « mise sur pause » de près de 40 % de l’économie du Québec à la fin de mars dernier.

Quelque 820 500 personnes se sont retrouvées sans emploi. Le taux de chômage a bondi de 4,5 % (février) à 17 % (avril), pour diminuer à 13,7 % (mai), après la réouverture de certains secteurs de l’économie.

« Les conditions devraient continuer à s’améliorer d’ici la fin de l’année, mais tous les emplois ne reviendront pas », a averti le ministre Girard en point de presse. « Certains secteurs, comme le tourisme, le transport aérien ou le commerce de détail risquent de subir les conséquences de la pandémie à plus long terme, a-t-il ajouté.

L’impact sur l’économie de ces « perturbations temporaires » sera important. Le ministre des Finances anticipe désormais une contraction du Produit intérieur brut réel de 6,5 % en 2020. En mars dernier, il tablait plutôt sur une croissance de 2 %. Le gouvernement caquiste a l’ambition de retrouver d’ici décembre 2021 le niveau de production de décembre 2019.

« Les derniers mois n’ont pas été faciles, et il nous reste beaucoup de travail à faire, mais je suis convaincu que nous serons en mesure de préparer un “après COVID-19”, où le Québec et son économie retrouveront la vitalité et le dynamisme qui les caractérisaient il y a quelques semaines à peine », a déclaré M. Girard.