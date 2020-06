Retour en classe à 100 % à l'automne pour la plupart des élèves

À voir en vidéo

Le ministre de l'Éducation confirme la réouverture des classes à 100 % à l'automne pour les élèves du préscolaire, du primaire, et du premier cycle du secondaire. Dans les classes, les élèves pourront former des bulles dans lesquelles les mesures de distanciation n'auront pas à être appliquées. Le ministère propose une formule hybride pour les élèves de secondaires 4 et 5, ainsi que pour les cégeps et les universités.Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, était à Montréal pour faire le point sur la rentrée scolaire au Québec. Il était accompagné du conseiller médical de santé publique, le Dr Richard Massé.L’annonce de lundi concernant l’autorisation des rassemblements intérieurs ainsi que l’assouplissement de la consigne des 2 mètres de distance pour les enfants de 16 ans et moins laissait déjà penser que le retour à l’école sera un peu plus « normal » à l’automne.D'autres détails suivront.