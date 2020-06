La loi sur la laïcité de l’État contribue au racisme systémique, disent des groupes

Un an après son adoption, la loi 21 sur la laïcité de l’État a directement contribué au racisme systémique qui sévit au Québec, ont dénoncé en chœur groupes, militants et citoyens dimanche, dressant un parallèle avec le mouvement né après la mort de George Floyd qui a gagné le monde entier.

Des dizaines de personnes ont assisté à ce point de presse, pancartes et banderoles à la main pour certains, rassemblés devant les bureaux montréalais du premier ministre François Legault, avenue McGill-College au centre-ville. L’événement a été organisé par le comité Non à la loi 21, formé de divers groupes dont la Coalition Inclusion Québec. Cette organisation, qui regroupe des citoyens et des groupes communautaires opposés à la loi 21, mène actuellement une fronde devant les tribunaux.

Le 16 juin 2019, le gouvernement Legault adoptait sous bâillon le projet de loi 21, qui interdit le port de signes religieux à tout nouvel employé de l’État en position d’autorité, y compris les enseignants.

Y est aussi inscrite l’obligation de donner ou de recevoir des services publics à visage découvert, pour des motifs de sécurité ou d’identification. L’usage des dispositions de dérogation prévues aux chartes québécoise et canadienne des droits et libertés permettra d’éviter les contestations judiciaires.



D'autres détails suivront.