Legault demande «quelques jours» avant de dévoiler son plan de lutte contre le racisme

Le premier ministre François Legault demande à la presse et, par ricochet, à la population, « quelques jours » avant de dévoiler son plan de lutte contre le racisme au Québec.

« Je suis en train de consulter quelques personnes. Je devrais être capable, au cours des prochains jours, d’annoncer exactement le mandat, puis les balises qu’on va se donner pour agir. Moi, je veux qu’on agisse », a-t-il déclaré en point de presse, mardi.

Le chef du gouvernement a répété être une personne « pragmatique » à la recherche de « résultats ». « Je ne veux pas seulement des discours. Je veux qu’on trouve un moyen de réduire, idéalement de faire disparaître complètement le racisme au Québec dans tous les domaines, incluant le domaine policier », a-t-il poursuivi.

M. Legault a qualifié de « problème » la « sous-représentation, entre autres, des minorités visibles [et ethniques] » non seulement dans les ministères, mais également dans les sociétés d’État. Par exemple, la Société des alcools du Québec (SAQ) compte parmi ses effectifs seulement 1,6 % de personnes issues des minorités visibles, selon un rapport de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) dévoilé mardi. « On doit se donner des objectifs concrets dans les futures embauches. C’est un vrai problème. C’est un problème qui date d’il y a longtemps, puis il faut agir », a dit le premier ministre.

Quelque 330 organismes publics sont assujettis à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi, qui vise à corriger les situations de discrimination envers des groupes historiquement discriminés. « [Or], les organismes publics ont enregistré trop peu de progrès dans la représentation des Autochtones, des minorités visibles, des minorités ethniques et des personnes handicapées, au sein de leurs corps d’emplois », déplore la CDPDJ.

D’autres détails suivront.