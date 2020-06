Le bilan de la pandémie de coronavirus s'est alourdi de 45 pertes de vie entre lundi et mardi, a annoncé mardi le gouvernement du Québec, pour un total de 5029 morts.

Le plus récent bilan fait état de 138 nouveaux cas, gonflant le nombre total de personnes infectées à 53 185.

Le nombre d'hospitalisations a diminué de 15 pour atteindre un cumul de 961. Parmi celles-ci, 117 personnes se trouvent aux soins intensifs, une diminution de quatre.

Soixante-trois infections s'étaient ajoutées dans la région de Montréal, pour un total de 26 351; on en avait ajouté 83 entre dimanche et lundi. On comptait 5617 cas à Laval et 7385 en Montérégie, des hausses respectives de 12 et 36 cas.

La situation était stable partout ailleurs dans la province.

Les autres développements de la journée

Les néo-démocrates réclament que la prestation canadienne d'urgence (PCU) soit prolongée aussi longtemps que la pandémie affectera les revenus des Canadiens.

Les Canadiens demeurent très satisfaits de la réponse des gouvernements face à la crise sanitaire. La pandémie a d'ailleurs donné un sérieux regain de vie aux libéraux de Justin Trudeau qui voient leurs intentions de vote bondir d'environ 15% par rapport au mois de janvier. C'est ce qui ressort du plus récent sondage mené par Léger et l'Association d'études canadiennes qui a également pris le pouls de la population sur le port du masque, la réouverture des restaurants et l'éventualité d'une deuxième vague de la COVID-19.

Financièrement à « bout de souffle » et se sentant victimes d'une injustice, les tenanciers de bars préviennent Québec que certains d'entre eux pourraient être poussés à la «désobéissance civile» si le gouvernement maintient son refus de leur permettre de rouvrir en même temps que les restaurants.

D’autres détails suivront.