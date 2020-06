De grands absents aux consultations sur le projet de loi omnibus de la CAQ

Les partis d’opposition ont déploré lundi l’absence de voix critiques à l’ouverture des consultations du projet de loi omnibus sur la relance économique que le gouvernement veut adopter vendredi. L’échéancier est tellement serré que ni la vérificatrice générale, ni le Barreau du Québec, qui avaient été invités, n’ont été en mesure de se libérer pour participer aux audiences prévues du matin au soir lundi et mardi.

Le projet de loi 61 aurait un tel impact sur « situation juridique de notre démocratie » que de ne pas entendre le Barreau « serait l‘équivalent de ne pas entendre le Collège des médecins dans le dossier de l’aide médicale à mourir », a comparé le député libéral, Gaétan Barrette.

« On fait des commissions parlementaires, notamment des auditions particulières comme ça pour se faire instruire par des gens qui connaissent leur domaine, a rappelé le député solidaire, Vincent Marissal. Ça va aller très vite. Malheureusement, il y a des gens qui se désistent parce qu‘ils se disent incapables de produire un document dans un si court délai, puis c’est malheureux. C’est un accroc, ça aussi, à la démocratie. »

Des discussions sont en cours entre les leaders parlementaires des trois partis d’opposition et du gouvernement pour permettre aux députés d’entendre le témoignage de la vérificatrice générale, Guylaine Leclerc, et du Barreau.

Les libéraux veulent également entendre l’ex-procureur en chef adjoint de la commission Charbonneau et premier inspecteur général de la ville de Montréal, Denis Gallant, qui s’est montré très critique à l’égard du projet de loi 61 dans les médias. Ils demandent aussi que l’ex-directeur du Service de police de Montréal et actuel inspecteur général de la ville de Saint-Jérôme, Jacques Duchesneau, témoigne.

Les partis d’opposition craignent que l’article 50 du projet de loi ne mène à des dérives semblables à celles étalées au grand jour lors de la Commission Charbonneau. Cet article permettrait au gouvernement de déroger à la Loi sur les contrats des organismes publics pour conclure des contrats de gré à gré. Il n’aurait plus à se plier à la règle du plus bas soumissionnaire.

« Il se donne plein pouvoir, pleine autorité pour décider au gré du vent ce qu’il trouve essentiel et juste à faire, a critiqué le député péquiste Martin Ouellet. Et malheureusement, comme parlementaires, on n’aura pas de contre-pouvoir pour “challenger” ça. » Il estime que ces pouvoirs devront être mieux circonscrits dans le projet de loi.

Les trois partis d’opposition, qui sont tous en faveur de la relance de l’économie du Québec, ont offert leur collaboration au gouvernement. Le volumineux projet de loi 61 vise à accélérer 202 projets d’infrastructure, comme la construction de Maisons des aînés, de CHSLD, d’hôpitaux, d’écoles primaires ou secondaires, de réfection de routes et de projets de transports en commun, pour stimuler l’économie québécoise durement touchée par la pandémie. Il a été déposé mercredi et le gouvernement veut l’adopter d’ici la fin des travaux parlementaires vendredi.