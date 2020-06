Québec autorisera les rassemblements intérieurs

Le gouvernement québécois autorisera bientôt les rassemblements intérieurs, a indiqué lundi le premier ministre Legault.

Un peu comme les rassemblements extérieurs, ceux intérieurs ne devront pas excéder un certain nombre de personnes — probablement 10, selon François Legault.

« Les chiffres sont très encourageants », a-t-il dit en faisant référence au nombre de décès (six) enregistrés depuis 24h, mais plus largement à l’évolution des courbes depuis quelques semaines. « Il ne faut rien prendre pour acquis, mais quand on regarde les cas, les hospitalisations, les décès, c’est très encourageant — surtout considérant qu’on a déconfiné un certain nombre d’activités. »

M. Legault pense ainsi qu’on peut aller « une étape plus loin » — soit d’ouvrir les rassemblements familiaux et amicaux à l’intérieur. « Je pense qu’on est rendu aussi à l’étape de rouvrir les restaurants, avec des consignes [de distanciation sociale] », a-t-il ajouté.

Les détails de ces nouvelles directives seront dévoilées plus tard lundi.

«Évolution tranquille»

M. Legault a par ailleurs soutenu que le Québec est maintenant prêt pour une «évolution tranquille», afin de combattre le racisme au Québec.

«On a eu une Révolution tranquille, on est dûs pour une évolution tranquille», a-t-il dit après avoir fait référence au mouvement de protestation mondial déclenché par la mort de George Floyd aux États-Unis.

«Je comprends que beaucoup de gens se disent: «comment ça se fait qu’en 2020, il y a encore des gens qui remettent en question l’égalité de tous les humains?». Il ne faut pas juste de beaux discours, il faut agir», a-t-il dit.

M. Legault a affirmé qu’il «faut éviter de se diviser sur un ou plusieurs mots» — sans préciser lesquels, mais en rejetant de nouveau le terme «racisme systémique» pour décrire la situation au Québec — et «éviter de faire le procès des Québécois».

«Tous les Québécois s’entendent pour dire qu’il faut faire quelque chose. Je suis pragmatique, je veux des solutions pragmatiques dans plusieurs secteurs, pour qu’on fasse la lutte à ce mal qui gruge la société.»

D'autres détails suivront.