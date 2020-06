Une autre attaque judiciaire plane contre Québec pour sa gestion de la COVID-19

Une autre attaque judiciaire plane sur les mesures prises par le gouvernement du Québec pour protéger la population contre la pandémie de la COVID-19.

Quatre personnes, dont un médecin, ainsi que la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple (FDLP), soutiennent avoir signifié lundi une action contre le gouvernement du Québec et la Direction de la Santé publique.

Ils affirment dans cette procédure que le confinement du Québec tout entier était une mesure « déraisonnable et injustifiable » pendant l’état d’urgence sanitaire.

Ces décisions du gouvernement ont brimé leurs droits et libertés, allèguent-ils.

L’action a pour but de faire déclarer inconstitutionnels et inopérants plusieurs articles de la Loi sur la santé publique, les décrets et arrêtés ministériels édictés durant la crise sanitaire, de même que le projet de loi 61.

Selon eux, ces mesures et pièces législatives accordent des pouvoirs excessifs au gouvernement et au directeur de la santé publique en temps d’urgence sanitaire.

Ils avancent que même en période de crise, le gouvernement ne peut, par de simples décrets ou arrêtés ministériels renouvelables, fermer et interrompre les activités de l’Assemblée nationale et des tribunaux.

Ils ne peuvent pas plus porter atteinte de manière déraisonnable et injustifiable aux droits et libertés les plus fondamentaux des citoyens.

Le gouvernement du Québec a pris des mesures extrêmes pour lutter contre la COVID-19 comme s’il faisait face à l’Ebola, est-il allégué dans l’action pilotée par le cabinet de Me Guy Bertrand.

Ces mesures risquent d’engendrer une crise sociale au Québec pire que l’urgence sanitaire provoquée par la pandémie actuelle, ajoutent-ils.