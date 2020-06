Les faits saillants du jour

- 226 nouvelles personnes déclarées positives, pour un total de 52 624 cas confirmés



- 981 hospitalisations (-49), dont 129 aux soins intensifs (-2)



- 35 nouveaux décès, pour un total de 4970 au Québec

Le bilan de la pandémie de coronavirus s’établit maintenant à 4970 morts au Québec.

Vingt-deux nouveaux décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures, auxquels s’ajoutent 13 décès survenus avant le 30 mai.

On recensait 226 nouveaux cas, pour un total de 52 624, samedi.

Le nombre d’hospitalisations a glissé de 49, à 981, et deux personnes de moins se trouvaient aux soins intensifs, soit 129.

En date de samedi, 11 h, on comptait 97 infections de plus dans la région de Montréal, pour un total de 26 122. Le bilan était de 5569 cas à Laval et de 7233 en Montérégie.

Au Canada

Jusqu’à maintenant, on a recensé 95 016 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 7773 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux : 52 624 cas au Québec, dont 4970 décès ; 30 202 cas en Ontario, dont 2407 décès ; 7098 cas en Alberta, dont 146 décès ; 2632 cas en Colombie-Britannique, dont 167 décès ; 1058 cas en Nouvelle-Écosse, dont 61 décès ; 649 cas en Saskatchewan, dont 11 décès ; 300 cas au Manitoba, dont sept décès ; 261 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès ; 136 cas au Nouveau-Brunswick, dont un décès ; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, tous guéris ; 11 cas au Yukon, tous guéris ; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris ; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.