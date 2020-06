La relance de la CAQ risque de coûter cher et de «scraper l’environnement», selon les oppositions

Le projet de loi omnibus du gouvernement Legault sur la relance économique fera « exploser » les coûts des projets d’infrastructures, non sans « scraper l’environnement », ont déploré jeudi matin les partis d’opposition.

Le président du conseil du Trésor, Christian Dubé, a déposé mercredi un volumineux projet de loi qui doit accélérer 202 projets d’infrastructure et étendre l’état d’urgence sanitaire jusqu’à ce que le gouvernement décide d’y mettre fin. Il s’accorde un délai d’une semaine et demie pour le faire adopter.

Diverses mesures d’accélération de projets y figurent, et celles-ci inquiètent les oppositions.

« C’est possible d’aller plus vite. On n’est pas contre [le fait d’]aller plus vite, mais il y a une différence entre aller plus vite puis faire ça broche à foin »,, a réagi le député solidaire Gabriel Nadeau-Dubois. « Accélérer, c’est possible sans scraper l’environnement et sans mettre en danger l’argent des contribuables », a-t-il ajouté.

Son collègue libéral, Gaétan Barrette, a lui aussi dit craindre que l’empressement de la Coalition avenir Québec se traduise par une « explosion des coûts » des projets d’infrastructures.

« Tous les experts, incluant la Vérificatrice générale, considèrent que de ne pas appliquer les règles de façon stricte amène automatiquement un risque d’explosion des coûts. Tout le monde, tout le monde, tout le monde », a-t-il insisté.

La liste de « projets favorisant la relance de l’économie du Québec » imbriquée dans le projet de loi ressemble à un » buffet », selon M. Barrette.

« Il n’y a personne qui va critiquer » les 202 projets, qui sont « plus ou moins » soutenus par l’ensemble des formations politiques, a-t-il déclaré. « L’enjeu, ici, c’est vraiment un enjeu de forme et de risque que la CAQ fait prendre aux contribuables en termes d’explosion des coûts. »

Au Salon bleu, le ministre Dubé a déposé jeudi matin une série d’amendements à son projet de loi. Cela ne lui a pas évité les critiques des oppositions, qui ont consacré de nombreuses questions à ce projet de loi.

« La CAQ nous magasine une deuxième commission Charbonneau avec un mauvais projet de loi », a notamment lancé le député péquiste Martin Ouellet.