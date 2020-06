La CAQ dépose un projet de loi omnibus pour relancer l’économie

Les partis d’opposition n’ont pas caché leur étonnement mercredi au dépôt d’un volumineux projet de loi pour relancer l’économie québécoise que le gouvernement Legault veut adopter en une semaine et demie. Le projet de loi du président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, contient des mesures pour accélérer les projets d’infrastructure et étendrait l’état d’urgence sanitaire jusqu’à ce que le gouvernement décide d’y mettre fin.

« Nous avons devant nous, certains diraient un mammouth, certains diraient un omnibus, je vous dirais c’est tout un omnibus, a constaté le leader parlementaire libéral, Marc Tanguay. On parle d’expropriation, d’environnement, procédures allégées, loi sur la santé publique, l’état d’urgence, reddition de compte réduite, rétroactivité et j’en passe. Il y a plusieurs chapitres. »

« Le projet de loi qui nous est déposé à ce qu’on a pu entendre à la lecture des notes explicatives est ce qu’on pourrait grosso modo un omnibus de relance, a déclaré le co-porte-parole et leader parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. C’est un projet de loi qui aura des conséquences sur plusieurs lois actuelles au Québec, sur plusieurs règlements, sur plusieurs procédures. Ce n’est pas rien, ce n’est pas banal. »

Le leader parlementaire péquiste Martin Ouellet s’est dit « surpris » d’en constater l’étendue. « On est bien conscient au Parti québécois que nous sommes en pandémie et que le Québec attend de nous et de ses parlementaires qu’on offre des solutions, oui, à la situation actuelle, mais des solutions pérennes aussi pour un avenir plus certain pour les Québécois et Québécoises. »

Le projet de loi 61 donne au gouvernement le pouvoir de désigner les projets d’infrastructure à accélérer. Il contient une liste de 202 projets qui favoriseraient la relance économique du Québec, comme la construction de Maisons des aînés, de CHSLD, d’hôpitaux, d’écoles primaires ou secondaires, de réfection de routes et de projets de transports en commun. Le réseau électrique métropolitain de transport collectif de Montréal en fait partie.

Les ajouts d’autres projets à cette liste devraient soit accroître l’autosuffisance médicale ou l’autonomie alimentaire du Québec. Les mesures d’accélération incluent une procédure d’expropriation allégée et lèveraient l’obligation d’obtenir une évaluation environnementale.

Le projet de loi prolongerait également l’état d’urgence sanitaire indéfiniment, soit jusqu’à ce que le gouvernement décide d’y mettre fin.

« L’importance adopter ce projet de loi là d’ici la fin de la session, c’est que les travaux vont suspendre pendant une période d’environ trois mois jusqu’au 15 septembre prochain », a plaidé le leader parlementaire du gouvernement, Simon Jolin-Barrette. « Si on veut s’assurer de faire en sorte que les Québécois puissent travailler, avoir des mesures qui vont s’assurer de relancer l’économie, il y a tout de même urgence. »

Les trois partis d’opposition ont demandé la tenue de consultations pour entendre l’ensemble des groupes qui seraient touchés par ces nombreuses modifications, ce que M. Simon Jolin-Barrette s’est engagé à organiser.