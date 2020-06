Québec solidaire demande un plan de lutte contre le racisme

Même s’il estime qu’il existe toujours, Québec solidaire s’est gardé d’inclure l’expression « racisme systémique » dans une motion qu’il présentera à l’Assemblée nationale mardi pour réclamer un plan de lutte contre le racisme et la discrimination. La motion demande à l’Assemblée nationale « d’exprimer sa solidarité » avec les milliers de manifestants qui « ont exprimé pacifiquement leur indignation » face à la mort de George Floyd, cet Afro-Américain qui a perdu la vie lors d’une intervention policière à Minneapolis aux États-Unis.

« On est à un point tournant, a affirmé la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé. Il ne faut pas que M. Floyd soit mort pour rien, ça ne se peut pas. »

Elle a souligné que des parents en avaient assez de devoir expliquer à leurs enfants « qu’ils vont avoir une relation différente avec les corps policiers à cause de la couleur de leur peau. » « Il y a du racisme au Québec, d’ailleurs comme il y en a partout sur la terre », a-t-elle ajouté. Que ce soit, par exemple, le logement ou l’emploi qui ne sont tout à coup plus libres pour une personne à la peau foncée ou encore la fonction publique québécoise qui n’embauche pas suffisamment de gens de couleur à la hauteur de la proportion qu’elles représentent dans la société québécoise. Pourquoi alors avoir choisi d’éviter l’expression « racisme systémique » ?

« Quand vous écrivez une motion, vous voulez toujours qu’elle soit adoptée, mais le premier ministre a déjà dit qu’il ne connaissait pas ça, a répondu Manon Massé. Pour nous, ce qui est important, c’est la dernière phrase. C’est de faire en sorte qu’il y ait un plan de lutte au racisme et à la discrimination et ce plan-là, on le dit dans la motion, il faut le travailler avec les gens qui vivent la situation qui eux et elles savent bien qu’il y a du racisme systémique au Québec. »

Comme la Coalition Avenir Québec, le Parti québécois estime que la société québécoise dans son ensemble n’est pas raciste même s’il reconnaît que des incidents racistes se produisent.