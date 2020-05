Les Mohawks bloquent la réouverture du parc d’Oka

Les Mohawks de Kanesatake bloquent depuis mercredi matin la réouverture du parc national d’Oka. Le grand chef Serge Simon demande à Québec d’attendre au moins deux semaines avant de permettre aux Montréalais de venir fréquenter le parc, cela par crainte de propagation du coronavirus. Le maire d’Oka décrie l’initiative et appelle Québec à agir.

« On n’a pas de problème avec les locaux, c’est ceux qui viennent de Montréal. On essaie de se protéger », a indiqué M. Simon à une résidente d’Oka qui demandait à passer alors que le grand chef parlait au Devoir.

Selon des clients de la SEPAQ (Société des établissements de plein air du Québec) qui se sont butés au blocus, des membres de l’Unité d’intervention d’urgence de Kanesatake s’assuraient dès le matin que personne ne puisse entrer au parc. « Il n’y a aucun accès possible au parc », a confirmé le maire Pascal Quevillon.

C’est la même unité d’intervention qui gère les cinq points de contrôle que le Conseil Mohawk de Kanesatake a mis en place dans la région depuis le 23 mars pour « protéger la communauté ». Ceux-ci ne visent pas que le territoire de la réserve : « l’accès au village est bloqué » aux non-résidents, dit ainsi M. Quevillon.

Ce dernier dénonce l’inaction du gouvernement et de la Sûreté du Québec (SQ) dans ce dossier. La municipalité a envoyé à la SQ et au ministère des Transports des mises en demeure pour les enjoindre de faire lever les points de contrôle — mais sans réponse jusqu’ici. « Le dossier est politique », explique un porte-parole de la SQ. « On suit la situation de près. » Des voitures de police étaient sur place mercredi.

« Je veux que le premier ministre Legault intervienne », demande maintenant le maire Quevillon, qui trouve « inconcevable » que la communauté mohawk puisse ériger des points de contrôle sans que Québec ne réagisse. « Ce qu’ils font est illégal. »

Mercredi, la SEPAQ s’en tenait à constater que l’accès au parc « est limité par une manifestation autochtone ». « Nous sommes en attente de directives de la santé publique pour la suite des choses. » Les droits d’accès (achetés en ligne) seront remboursés à ceux qui le demanderont.

Protéger la communauté

Le chef Simon justifie la démarche des Mohawks par le fait que sa communauté n’a pas été suffisamment consultée par le gouvernement en amont de la réouverture du parc — qui, comme 14 autres parcs, pouvait ouvrir ses portes mercredi après une fermeture de près de deux mois.

Le Conseil Mohawk a été en discussion mardi avec la ministre Sylvie D’Amours, responsable des Affaires autochtones dans le gouvernement Legault. Celle-ci n’avait pas répondu mercredi midi à notre demande d’entrevue.

« On essaie de s’entendre [avec Québec], affirme Serge Simon. Mais nous avons l’obligation de protéger nos gens [en attendant]. On a 50 % de notre population qui font du diabète, de la haute pression, ou qui a le cancer. S’ils attrapent la COVID-19, il y a un haut risque de décès ».

Il dit notamment craindre pour les « 70 aînés qui parlent le dialecte mohawk, qui est sur le point de s’étendre. On ne veut pas les perdre » avant qu’ils aient pu transmettre cet héritage.

Le maire Quevillon réplique que « des gens vulnérables, il y en a partout au Québec. Il faut apprendre à vivre avec le virus. Si on respecte les règles de distanciation, il n’y aura pas de problème » avec la venue de Montréalais ou de Lavallois au parc d’Oka.

Le chef Simon dit que le geste des Mohawks n’a rien à voir avec les revendications politiques de sa communauté. « C’est pour la santé de nos membres. » Mais Québec a selon lui « l’obligation constitutionnelle de consulter les Mohawks, parce que c’est une décision [l’ouverture du parc] qui a un impact social » sur eux.