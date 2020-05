Québec donnera un million de masques à Montréal

LES FAITS SAILLANTS DU JOUR 50 nouveaux décès, pour un total de 3401 ;

696 nouveaux cas confirmés, pour un total de 41 420 ;

1822 personnes hospitalisées (-13), dont 191 (+1) aux soins intensifs

Masques

Québec donnera au cours des prochains jours un million de masques à la Ville de Montréal, afin qu’ils soient distribués en priorité dans les transports collectifs et dans les quartiers les plus touchés par la pandémie (notamment à Montréal-Nord, point chaud de l’épidémie actuellement). Le gouvernement versera également six millions de dollars à l’ensemble des sociétés de transport de la communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

« On pense être capables dans les prochains jours de donner des masques gratuitement », a assuré le premier ministre François Legault lors de son point de presse quotidien. Pour la deuxième journée de suite, celui-ci s’exprimait depuis Montréal où il est de passage. Il était accompagné du directeur national de santé publique du Québec, Horacio Arruda, de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, ainsi que de la directrice régionale de la santé publique de Montréal, Mylène Drouin.

M. Legault a de nouveau insisté sur l’importance de porter un masque pour les utilisateurs du transport en commun dans la grande région de Montréal et pour les résidents de quartiers « chauds », où la transmission communautaire est la plus élevée. Il n’écarte d’ailleurs pas de rendre obligatoire le port du couvre-visage dans les transports collectifs. « Je ne l’exclus pas, mais j’aimerais beaucoup mieux que les gens respectent les consignes », a-t-il fait valoir.

Patrons

Le premier ministre est revenu vendredi sur sa rencontre de la veille avec les directeurs régionaux de santé publique et les présidents-directeurs généraux des CIUSSS et des CISSS. Le « grand défi » pour affronter la crise sanitaire, est le manque de personnel, a commenté François Legault, surtout de personnel qualifié.

Le chef caquiste a réitéré son souhait de bonifier rapidement le salaire des travailleurs de la santé, une manière de rendre les métiers de soignant plus attractifs, selon lui, notamment auprès des jeunes. Il a du même coup rappelé l’octroi de primes temporaires aux infirmières et aux préposés aux bénéficiaires, qui sont toutefois critiquées par les principaux intéressés et des syndicats. « On espère avoir une entente aussi avec les syndicats pour que ces primes deviennent permanentes », a indiqué M. Legault.

Par ailleurs, si le recrutement à travers le site « Je contribue » a ajouté des « bras » dans le réseau, ce nouveau personnel n’est pas nécessairement qualifié, a reconnu le premier ministre. Cela peut parfois poser problème sur le terrain, entre autres « quand vient le temps d’appliquer les procédures pour ne pas infecter les résidents », a-t-il illustré.

Employés

L’arrêté ministériel adopté par Québec le 21 mars dernier permet aux gestionnaires du réseau de la santé d’annuler tous les congés de leur personnel, de modifier leurs horaires et de les déplacer selon les besoins. Des travailleurs de la santé se sont d’ailleurs mobilisés au cours des derniers jours pour faire entendre leur appel à l’aide.

Selon la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, il n’est pas question d’interdire les vacances à long terme, mais seulement d’ici à ce qu’on ait traversé la crise. « Notre intention est de donner des vacances. On pense être en mesure d’en donner un minimum. Et les instances syndicales sont au courant du plan qu’on est en train de faire », a-t-elle dit, sans plus de détails.

De son côté, François Legault a de nouveau indiqué qu’il n’écartait pas, dans le cadre de la « réforme » du réseau qu’il prépare, de regrouper au sein du réseau public l’ensemble des CHSLD de la province. Dans les CHSLD privés — comme celui d’Herron à Dorval où ce fut l’hécatombe — c’est « plus compliqué » de mener « des inspections » et exiger une reddition de comptes, a-t-il commenté.

Il a aussi laissé savoir qu’un « grand travail de rénovation » allait être mené dans plusieurs de ces établissements, vétustes, d’ici à ce que les maisons des aînés — l’une de ses promesses phare de campagne — voient le jour.

Le chef caquiste a également concédé que « des postes » en lien avec la prévention des infections au Québec avaient été supprimés au cours des dernières années, à cause de compressions budgétaires. La crise sanitaire actuelle a mis en lumière leur importance, a jugé le premier ministre. « On se rend compte que ces postes-là sont importants. Ils doivent être remis en place. »

Chiffres

Loin de crier victoire, M. Legault s’est tout de même félicité de la tendance du bilan des derniers jours. « On peut quand même voir des bonnes nouvelles », a-t-il avancé, soulignant que le nombre de décès liés à la COVID-19 était sous la barre des 700 pour la première fois depuis « longtemps ». La tendance des hospitalisations est également en baisse, a soutenu le premier ministre.

En ce qui a trait à la cadence de dépistage, il y a désormais plus de 3000 tests menés quotidiennement à Montréal. Et dans les CHSLD de la province, qu’ils soient publics ou privés, tous les employés sont systématiquement testés, qu’ils présentent — ou non — des symptômes similaires à ceux du virus.

D’autres détails suivront. La COVID-19 atteint quelques militaires déployés au Québec et en Ontario Les Forces armées canadiennes confirment que cinq des leurs ont été infectés pendant leur déploiement pour venir en aide aux établissements de soins de longue durée où sévit la COVID-19. Quatre de ces soldats étaient affectés à des CHSLD au Québec. Le cinquième travaillait en Ontario. Dans un communiqué diffusé vendredi après-midi, les autorités militaires ont assuré que s'il devait y avoir transfert d'un établissement à un autre, les militaires se soumettraient d'abord à une vérification de leur état de santé et « toutes les mesures sanitaires personnelles seront appliquées à la lettre ». On rappelle aussi que les militaires sont logés dans des hôtels avec des « systèmes indépendants d'alimentation, de transport et de buanderie ». Les Forces armées promettent une mise à jour du nombre de cas chez les militaires aux deux semaines. Une mise à jour sera donc publiée le 29 mai prochain. On compte en ce moment environ 1400 militaires dans 25 établissements au Québec et 275 militaires dans cinq établissements ontariens. La Presse canadienne La Presse canadienne