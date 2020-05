François Legault demande aux Québécois de porter un masque

Il est préférable de le porter dans les transports en commun, affirme le premier ministre.

Les faits saillants du jour 118 nouveaux décès, dont 113 dans la région de Montréal, pour un total de 3131;

756 nouveaux cas confirmés, pour un total de 39 225;

1841 personnes hospitalisées, dont 186 aux soins intensifs;

10 056 personnes sont rétablies;

1544 cas sont en investigation;

François Legault recommande « fortement » le port du masque aux Québécois à l'extérieur de leur domicile.

Québec prévoit un déficit entre 12 et 15 milliards de dollars en raison des dépenses additionnelles et des revenus manquants dus à la COVID-19.

Le Québec compte 756 nouveaux cas de la COVID-19 pour un total de 39 225 dont au moins 10 000 guéris, selon le premier ministre François Legault . À ce jour, 118 nouveaux décès se sont ajoutés au bilan, ce qui porte le bilan à 3131 personnes qui sont mortes de la maladie.

M. Legault, la ministre de la Santé, Danielle McCann, et le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, ont fait une entrée spectaculaire dans la salle où se déroule leur conférence de presse quotidienne. Les trois étaient affublés de masques qu’ils ont retirés avant de s’adresser aux journalistes. Le trio veut s’assurer que les gens se couvrent le nez et la bouche lorsqu’ils seront à moins de 2 mètres de distance des autres.

« Je souhaite voir le plus de Québécois possibles au Québec, porter un masque », a affirmé le premier ministre. Cette troisième consigne s’ajoute aux deux autres martelées par la santé publique depuis le début de la pandémie, soit celle de la distanciation sociale et celle de se laver les mains après avoir touché à des objets. « Quand on met un masque, c’est pour protéger les autres », a rappelé M. Legault. Il a indiqué qu’il était préférable de le porter dans les transports en commun étant donné qu’il est difficile de respecter la distance de 2 mètres entre les usagers.

D’autres détails suivront.