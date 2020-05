Cusson quitte la course à la direction du PLQ

L’ex-maire de Drummondville Alexandre Cusson a annoncé lundi matin qu’il renonce à briguer la chefferie du Parti libéral du Québec (PLQ).

Dans un texte partagé sur sa page Facebook, le candidat fait part des préoccupations financières qui ont motivé sa décision.

« Il m’apparaît irréaliste et irresponsable d’envisager une reprise de cette course dans les prochaines semaines, voire avant 2021 », a-t-il écrit. « Personnellement, ayant quitté mes fonctions et renoncé à toute rémunération pour participer à cette course, n’étant pas indépendant de fortune et devant gagner ma vie comme une grande majorité de Québécoises et de Québécois, ce délai n’est pas envisageable. »

Le clan Cusson a demandé en mars le report de la course à la succession de Philippe Couillard. Sa proposition a été mal reçue dans le camp de son adversaire, Dominique Anglade. Selon La Presse, des partisans de l’ex-ministre de l’Économie ont menacé le PLQ de poursuite si la course ne se déroulait pas selon l’échéancier prévu.

Selon les informations du Devoir, un militant de longue date du PLQ, aujourd’hui en « affaires publiques », a accablé d’invectives la permanence du parti en raison de ce possible report.

Encore lundi, Alexandre Cusson a rappelé qu’il « ne serait pas pertinent pour le PLQ de relancer la course à court ou moyen terme ».

« Plus que jamais, le rôle de l’opposition officielle sera essentiel au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Plus que jamais, nous avons besoin d’être unis. Plus que jamais, nous devons constituer une opposition forte et structurée », a-t-il écrit.