Appréhendant une pénurie de places dans le réseau de service de garde, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, invite les parents à faire garder leurs enfants à la maison par un « proche » ou encore un « étudiant ».

« Si vous pouvez garder vos enfants à la maison, ce serait une bonne idée de le faire parce qu’évidemment, on ne pourra pas accueillir tout le monde », a-t-il lancé lors de son audition virtuelle devant des élus d’opposition, mercredi avant-midi. « Si vous connaissez quelqu’un qui peut venir faire de la garde à domicile, on vous encourage aussi à le faire, c’est possible, c’est permis », a-t-il ajouté.

Un grand-parent pourrait assurer la garde d’enfants à condition qu’il revêt l’équipement de protection approprié, a mentionné le ministre en mêlée de presse.

Les directives du directeur national de santé public, telles que la « distanciation sociale » de deux mètres entre les personnes et le lavage fréquent des mains, doivent aussi être scrupuleusement respectées, a mentionné M. Lacombe.

« On peut faire appel à un proche. On peut faire appel à un étudiant, par exemple, du secondaire qui aurait du temps, même si elle a des travaux à faire à la maison. On peut essayer de trouver quelqu’un dans notre entourage. C’est sûr qu’on invite tout le monde à respecter les règles de distanciation sociale, mais on encourage aussi la garde à domicile, c’est possible », a-t-il affirmé en commission parlementaire.

Le ministère de la Famille a demandé aux centres de la petite enfance (CPE) de rouvrir leurs portes à compter de lundi prochain — sauf ceux dans le Grand Montréal — et d’accueillir entre 30 % et 50 % des enfants qui sont inscrits dans leur établissement. « S’il y a seulement 30 % de vos parents, par exemple, qui souhaitent y avoir accès, on va compenser le manque à gagner, parce qu’on souhaite que vous gardiez les plus petits groupes possible. Par contre, si la demande le justifie et que vous êtes prêts, vous pouvez effectivement aller entre 30 % et 50 % de votre capacité, ça respecte les recommandations de la Santé publique », a expliqué M. Lacombe.

C’est « la chronique d’une crise annoncée », a laissé tomber la députée péquiste Véronique Hivon. Elle presse le gouvernement caquiste de garantir à tout le moins une place dans un service de garde à tous les professionnels de la santé. « Je vous demande de prendre l’engagement formel qu’il n’y a pas une travailleuse du réseau de la santé qui va arrêter de prêter main-forte au moment où on a le plus besoin d’elle parce qu’elle n’aura pas de place en service de garde la semaine prochaine », a-t-elle dit à M. Lacombe lors du débat virtuel. « On va faire tout ce qu’on peut, au ministère de la Famille. Je ferai tout ce que je peux », a répondu le ministre.

L’élue solidaire Christine Labrie a, elle, demandé au membre du gouvernement Legault de renforcer le réseau des CPE, en y investissant sans tarder de nouvelles sommes d’argent. « Est-ce qu’on peut compter sur le ministre de la Famille pour convaincre son gouvernement d’investir en petite enfance ? Parce que c’est la base de tout le reste et que, malgré ses belles intentions personnelles puis son grand respect personnel pour la profession, ça ne suffira pas pour traverser la crise qui s’en vient », a-t-elle fait valoir.

Le gouvernement ne parviendra pas à résorber la pénurie annoncée dans les CPE à coups de millions de dollars, a soutenu M. Lacombe. « Il y a des éducatrices en milieu familial qui ne pourront pas ouvrir lundi prochain, peu importe combien d’argent on va mettre sur la table, parce qu’elles se disent : J’ai un problème de santé ou je suis âgée de 70 ans, par exemple », a-t-il souligné.

Les éducateurs âgés entre 60 et 69 ans pourront reprendre le travail La vice-première ministre Geneviève Guilbault a annoncé mercredi que les éducateurs en service de garde et les enseignants âgés entre 60 et 69 ans pourront «reprendre le travail dès la semaine prochaine» — sauf dans la métropole — «à condition de respecter les consignes de la Santé publique». Rivée à son écran, la députée de Joliette, Véronique Hivon, a bondi. «Une grand-mère de 65 ans ne peut garder chez sa fille mais elle peut être éducatrice en milieu familial ou dans un CPE? Et si elle portait un masque avec son petit-fils? Nouvelle orientation de la santé publique ou nouvelle orientation politique compte tenu de grave pénurie d'éducatrices et d'enseignantes?», a-t-elle demandé.

