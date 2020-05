Une commande de 200 000 tests de dépistage sur la glace

Le gouvernement fédéral a

annoncé dimanche l’octroi de 240 millions de dollars pour

financer des soins de santé en

ligne. Le premier ministre Justin Trudeau en a fait l’annonce

dimanche matin. « Ces fonds serviront notamment à créer une plateforme en ligne qui offrira une multitude de services en santé mentale », a-t-il indiqué lors de son point de presse à

Rideau Cottage. « C’est de

l’argent qui va aussi nous permettre d’offrir une plus grande gamme de soins virtuels pour ces moments où il n’est pas

nécessaire de voir un médecin en personne », a-t-il ajouté. Une partie de ces millions ira aux provinces et territoires, la santé relevant de leur compétence.

Ottawa crée également un nouvel organisme pour gérer les achats nécessaires pour lutter contre la pandémie de la COVID-19. Un « Conseil pour l’approvisionnement » sera chargé de trouver « des solutions innovatrices » pour que l’on ne manque plus de masques ni de désinfectant pour les mains.