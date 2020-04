Québec retire progressivement les barrages policiers

Les faits saillants du jour ​837 nouvelles personnes déclarées positives, pour un total de 26 594 confirmés ;

1648 personnes hospitalisées (+ 23), dont 222 aux soins intensifs (+5) ;

79 nouveaux décès, pour un total de 1761 personnes mortes après avoir contracté la COVID-19.

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, annonce que 400 militaires supplémentaires iront aider dans les CHSLD.

Des barrages policiers retirés

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a annoncé mercredi la levée progressive des barrages policiers dans diverses régions du Québec.

Les contrôles seront retirés dès lundi dans les Laurentides, Lanaudière, Chaudière-Appalaches et la ville de Rouyn. Suivront, le 11 mai, les régions de l’Outaouais (à l’exception de Gatineau), de l’Abitibi et du Saguenay — Lac-St-Jean, en plus de la ville de La Tuque.

Le 18 mai, l’accès vers le Bas-St-Laurent, la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, Charlevoix et la Côte-Nord sera rétabli, avec quelques exceptions.

Mais attention : le calendrier « pourrait changer sous réserve de l’évolution » des cas de COVID-19, a prévenu la ministre Guilbault.

De la discipline encore demandée

En dépit de l’ouverture de certaines régions, le « mot-clé » demeure la « discipline », a avertit Mme Guilbault. Elle a rappelé l’importance de se laver les mains, de « protéger les personnes les plus vulnérables », de ne pas organiser de rassemblements intérieurs et extérieurs et d’éviter les « déplacements superflus » d’une région à l’autre.

« Si on est prudents, dociles, disciplinés, on va réussir ce plan de réouverture », a déclaré la ministre. « On avance, on progresse, mais ce n’est pas le temps de crier victoire. […] Tout n’est pas gagné actuellement et tout va dépendre de notre discipline et des efforts de distanciation que nous allons maintenir », a-t-elle ajouté.

L’idée est surtout d’ouvrir les routes aux « activités commerciales », a résumé le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda. « En enlevant les barrières, ça ne veut pas dire : tout le monde s’en va dans l’est du Québec pour fuir la région contaminée », a-t-il dit au sujet des Montréalais.



D’autres détails suivront.