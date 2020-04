Reprise des négociations sur la rémunération des préposés aux bénéficiaires

Les négociations se poursuivent, lundi, entre le Conseil du trésor et les deux organisations syndicales qui représentent les préposés aux bénéficiaires dans le secteur public, dans le but de rehausser leur rémunération.

Les négociateurs du Conseil du trésor, auxquels se sont adjoints des spécialistes en équité salariale, rencontrent leurs homologues de la FTQ, d’une part, et ceux de la Fédération de la santé et des services sociaux, d’autre part.

Des sources syndicales rapportaient lundi matin que des contacts ont aussi eu lieu durant le week-end entre les parties.

Il a maintenant été convenu de réévaluer les deux titres d’emploi : préposé aux bénéficiaires et auxiliaire aux services de santé et sociaux.

C’est le premier ministre François Legault lui-même qui a insisté pour que ce dossier de la rémunération des préposés aux bénéficiaires dans le secteur public soit réglé au plus vite.

On accuse une pénurie de préposés dans les Centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) depuis des années, et cela frappe encore plus durement depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Dans le secteur public, le salaire de base des préposés aux bénéficiaires est de 20,55 $ au premier échelon jusqu’à 22,35 $ au cinquième et dernier échelon.