Retour en classe en mai au primaire, pas avant septembre au secondaire

Les faits saillants du jour 84 nouveaux décès, pour un total de 1599;

875 nouveaux cas confirmés, pour un total de 24 982;

Les écoles primaires rouvriront leurs portes le 11 mai, sauf les écoles de la région montréalaise, qui ouvriront le 19 mai;

Les écoles secondaires resteront fermées jusqu'en septembre.

Le premier ministre François Legault a annoncé lors de son point de presse lundi que les écoles rouvriraient dès le mois prochain.

Les élèves du primaire retourneront à l'école le 11 mai, à l’exception des écoliers montréalais, qui retrouveront les bancs d’école le 19 mai, lendemain de la Fête des patriotes. Les élèves du secondaire ne retourneront pas à l’école avant la fin de l’été.

M. Legault a rappelé que la présence en classe ne sera pas obligatoire. Les parents pourront décider de garder leurs petits à la maison.

La décision du gouvernement de rouvrir les écoles n’est pas motivée par la possibilité d’une immunité collective, plaide le premier ministre, mais pour des raisons « sociales ».

M. Legault a présenté cinq raisons pour justifier l’ouverture des garderies et des écoles primaires en mai.La première raison est « le bien des enfants », a-t-il dit. Et ce, particulièrement pour ceux qui ont des difficultés d’apprentissage. Comme deuxième motif, le PM souligne que « le risque est limité ». « Les conséquences graves pour les enfants sont limitées », a-t-il dit avant de préciser que « les enfants qui ont des problèmes de santé et les parents qui ont des problèmes de santé devraient rester à la maison. »

Comme troisième raison, il avance que « la situation est sous contrôle dans les hôpitaux ». Dès lors, dit-il, « si des enfants ou des enseignants devenaient malades, on a tout le personnel pour s’en occuper. »

Quatrièmement, le gouvernement plaide qu’il a l’« OK de la santé publique » et que ce n’est pas une décision « prise sur la gueule ». Enfin, François Legault plaide que « la vie doit continuer ».

Le premier ministre a en outre souligné que la réouverture se fera « si et seulement si la situation reste comme actuellement.

Les personnes à risque demeurent à risque

En dépit du déconfinement, les mesures de distanciation vont devoir demeurer, a insisté le directeur national de la santé publique (DSP) Horatio Arruda. «Les personnes à risque vont demeurer à risque», a-t-il dit. L’interdiction de rassemblement pour les gens de tous âges demeure également «jusqu’à nouvel ordre», a indiqué le PM.

Par ailleurs, François Legault a fait savoir que 11 000 personnes de plus avaient été recrutées pour travailler dans les résidences pour aînés et que le gouvernement pensait dès lors « être capable de combler les postes ».

D’ici là, 400 militaires sont attendus mercredi pour prêter main forte au personnel, a-t-on indiqué.

D’autres détails suivront.

