L’Île-Verte ne veut plus être en confinement total

Sur ordre de Québec, L’Île-Verte est complètement confinée avec interdiction de va-et-vient depuis trois semaines. La mairesse de la petite municipalité, sur laquelle il n’y a aucun cas de COVID-19, affirme que cette décision a été prise sur la foi d’« allégations non fondées et non vérifiées » par la santé publique et demande un allègement de cette mesure unique au Québec.

L’Île-Verte fait 13 km de long et compte 68 résidents, dont une douzaine de plus de 70 ans. Sur l’île, il n’y a pas d’épicerie, pas de garage, pas de Caisse populaire et pas de noyau villageois. « Tout se fait à l’extérieur de l’île, il n’y a aucun endroit où on peut se rencontrer pour se contaminer. C’est un des endroits les plus sécuritaires de la province », explique Mme Newbury en entrevue téléphonique.

Pour s’alimenter, les résidents se font livrer leur épicerie par hélicoptère, seul moyen de transport pour sortir de l’île avant le retour du traversier, qui commence généralement ses activités le 1er mai.

Louise Newbury comprend que Québec veut protéger les citoyens de son île, mais elle voit ce confinement comme une « punition » et estime que la santé publique a fait de la « microgestion ».

Dans une mise au point envoyée à l’ensemble de ses citoyens, elle parle « d’ingérence et de diffamation dont fait l’objet [la municipalité] depuis plusieurs semaines ».

« Nous avons été plongés dans une histoire invraisemblable et nous sommes encore ébranlés par les propos du directeur de la santé publique [dans le point de presse du 8 avril] et par la lettre dans laquelle il nous informait de la mise en confinement total de la municipalité », écrit la mairesse.

« À partir des arguments avancés, il nous semble évident que la santé publique s’est fait une opinion sur ce qui se passe à l’île sur la base d’allégations non vérifiées, ni auprès des autorités municipales concernées ni auprès de la sûreté du Québec, et que cette perception biaisée a influencé en bonne partie ses directives pour le territoire de l’île. »

Traversée en bateau

La santé publique reproche notamment à la municipalité d’avoir laissé entrer des personnes qui ne résident pas sur l’île. Dans son point de presse du 8 avril, le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, affirmait avoir reçu des photos prouvant que des personnes avaient traversé le fleuve avec leurs enfants dans la nuit sur des bateaux de fortune et qu’il fallait donc assurer un contrôle plus serré, raison pour laquelle il ordonnait un confinement total de l’île.

Selon la mairesse, une seule famille a traversé en bateau sur l’île. Et cette famille réside sur l’île depuis l’automne dernier. La traversée, dit-elle, s’est déroulée le 4 avril, de jour, de façon sécuritaire, et en toute légalité puisque la famille avait reçu l’aval de la sûreté du Québec.

Il semble que la traversée de cette famille ait été prise en photo par quelqu’un qui l’a envoyé aux autorités. « Nous avons été informés que cette photo et d’autres avaient été transmises à la Direction générale de la santé publique et qu’elles avaient créé tout un émoi puisqu’elles laissaient croire que c’est par dizaines que des gens arrivaient sur l’île pour s’y réfugier », explique la mairesse.

Celle-ci croit qu’« une ou plusieurs personnes auraient induit les autorités en erreur en inventant cette histoire de circulation accrue, de nuit, entre l’île et la terre ferme ».

Interdit aux enfants

Le Devoir a parlé à la mère de famille, qui a demandé l’anonymat puisqu’elle a été la cible de nombreuses critiques depuis cet événement. Sur les réseaux sociaux, plusieurs l’ont accusée d’être une mauvaise mère ayant mis en péril la vie de ses enfants lors de cette traversée, alors qu’il s’agit, selon la mairesse et cette mère de famille, d’une pratique courante pour les habitants de l’île.

À la mi-mars, la dame, son conjoint et leurs quatre enfants ont pris l’hélicoptère pour se rendre sur la terre, notamment pour des rendez-vous médicaux. Elle n’est pas sortie de la MRC. Lorsque la famille a voulu revenir sur l’île en hélicoptère, quelques jours plus tard, on l’a informée que le transport d’enfants sur l’île était désormais interdit sauf pour des raisons jugées essentielles et sur autorisation de la santé publique, car l’île était considérée comme un CHSLD. « Mon conjoint et moi, on avait le droit de rentrer à la maison, mais pas les enfants. C’est ridicule, mes enfants habitent avec nous sur l’île ! »

Pendant trois semaines, de sa résidence secondaire sur la terre ferme, la mère a contacté les autorités de santé publique, demandé une exception, fait valoir qu’aucune municipalité au Québec n’interdisait les enfants et qu’elle voulait simplement rentrer à la maison.

Elle s’est informée auprès de la Sûreté du Québec pour savoir si elle pouvait rentrer par bateau. Elle affirme avoir eu l’aval de la SQ. Elle a traversé sur son propre bateau le samedi 4 avril avec l’aide d’un voisin, vers 11 h du matin. Sur l’île, la SQ l’attendait au quai et a vérifié que tout était en ordre. Elle a regagné sa maison, d’où elle n’avait pas l’intention de sortir le temps du confinement.

Quelle ne fut pas sa surprise d’entendre au point de presse quotidien que quelqu’un avait pris des photos de sa traversée et que la santé publique mettait l’île en confinement total ! « Je me suis sentie mal pendant des jours. Je ne voulais pas mettre mes concitoyens dans le trouble ni passer aux nouvelles ! Tout ce que je voulais, c’est rentrer chez moi avec ma famille ! »

Traversier

Dans la lettre envoyée à la municipalité le 7 avril dernier, la santé publique évoque également « les difficultés de transport qui pourraient découler de la nécessité d’offrir aux personnes malades les meilleurs soins possible. »

Or, avec l’éventuelle reprise des activités du traversier le 1er mai, la mairesse de la municipalité plaide pour un allègement du confinement.

« On comprend qu’on ne peut pas garder deux mètres de distance dans un hélicoptère, mais avec le traversier, chacun peut rester dans sa voiture. Et on peut facilement faire entrer une ambulance sur le traversier au besoin. »

Elle précise qu’il y a à peine 34 cas dans toute la région du Bas-Saint-Laurent, dont la grande majorité est guérie. « Les raisons invoquées par la santé publique ne tiennent plus », assure-t-elle.

Questionné sur les vérifications qui ont été faites par la santé publique avant d’ordonner un confinement total de l’île, le ministère de la Santé répond qu’il ne « ne commente pas de cas en particulier ».

Le ministère répète ce qu’il avait déjà indiqué lors de la fermeture de l’île, soit qu’« il a été porté à la connaissance des autorités de santé publique à la mi-mars par d’autres autorités compétentes que des personnes non résidentes de l’île verte souhaitaient s’y rendre, ce qui augmentait le risque de transmission de la COVID-19 ».

« De plus, des moyens de transport clandestins comme des embarcations personnelles étaient utilisés pour détourner les règles mises en place, ne rendant pas sécuritaire la traversée. »

—

Encadré

L’île Verte est la seule île du Québec à avoir été mise en confinement total, mais les autres îles habitées limitent également le va-et-vient sur le territoire.

À Anticosti, toute personne qui ne vient pas de la Minganie doit être en confinement pendant 14 jours. Avec le début de la saison de la pêche, des bateaux arrivent au port, mais les pêcheurs ont l’interdiction de sortir, même pour faire leur épicerie. Le maire, John Pineault, déplore toutefois le fait que la Sûreté du Québec ne puisse l’aider à contrôler l’arrivée de citoyens ayant des résidences secondaires sur l’île qui ne respectent pas toujours les règles de confinement.

Aux îles de la Madeleine, les mesures d’entrées au territoire sont contrôlées sur les bateaux et dans l’avion. Seules les personnes autorisées par la santé publique peuvent entrer sur le territoire.

À L’Isle-aux-Coudres, le maire, Patrice Desgagné, affirme n’avoir reçu aucune directive spécifique des autorités publiques, mais assure que le va-et-vient est minimal.

Enfin, à L’Isle-aux-Grues, les déplacements sont restreints aux services essentiels et l’accès à l’île est refusé à ceux qui ont une résidence d’été. Pour savoir qui a sa résidence principale sur l’île, la sûreté du Québec se fie à l’adresse inscrite sur le permis de conduire.

Dave Noël et Jessica Nadeau

-30-