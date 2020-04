Le plan de déconfinement sera connu mardi

Des guides pour assurer la santé et la sécurité au travail en temps de pandémie sont en préparation.

Les Québécois en sauront davantage mardi sur le plan de réouverture de l’économie québécoise promis par le premier ministre François Legault, a révélé le ministre du Travail, Jean Boulet, en entrevue au Devoir. Entre-temps, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) élabore des guides pour aider les entreprises à protéger leurs employés du coronavirus.

« Il va y avoir un plan de reprise graduelle des activités, a-t-il rappelé. Ça devrait être annoncé mardi prochain. Évidemment, on suit toujours la courbe de la pandémie au Québec, mais normalement ce que le premier ministre a annoncé et ce qui a été établi, c’est qu’il allait informer du calendrier de retour graduel des affaires dans certains secteurs et ça va être décliné de façon très claire mardi. »

Le ministre Boulet, qui joue un rôle important pour la reprise des activités, n’a pas voulu dire si le plan de déconfinement québécois aura des similitudes avec celui annoncé la veille par le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, et dont l’entrée en vigueur est prévue le 4 mai. En vertu du plan saskatchewanais, la réouverture de certaines entreprises et services publics se décline en cinq étapes. Certains services médicaux, les terrains de golf, les parcs et les terrains de camping seront les premiers à rouvrir. Viendront ensuite les salons de soins esthétiques et les commerces durant la deuxième phase, tandis que les restaurants, les bars, les centres de conditionnement physique et les garderies devront attendre la troisième phase. Le gouvernement autorisera alors les rassemblements de 15 personnes maximum. La phase quatre prévoit d’augmenter ce nombre à 30 personnes et permettra la réouverture des centres de loisirs. L’ensemble des restrictions sanitaires restantes seraient levées durant la phase cinq.

« Tout le monde est engagé dans la reprise graduelle des activités économiques, mais c’est sûr que j’ai un rôle particulier tenant compte de l’incontournable sanitaire dans le contexte de la pandémie, a-t-il reconnu. La CNESST va jouer un rôle prépondérant. » La Commission met présentement la touche finale à un guide destiné aux employeurs et employés du secteur manufacturier qui doit être dévoilé la semaine prochaine à l’image de celui déjà publié pour les chantiers de construction. Ce dernier recommande, entre autres, de vérifier l’état de santé des travailleurs à leur arrivée, détaille quand le masque chirurgical ou la visière sont nécessaires pour se protéger du coronavirus et la fréquence à laquelle ils doivent se laver les mains durant leur quart de travail. D’autres guides pour les secteurs minier, bioalimentaire et le commerce au détail sont également en train d’être complétés. Verra-t-on des parois en plexiglas dans tous les magasins ? « Est-ce que ça va être une norme ? Je ne veux pas embarquer dans trop de coercition, a affirmé M. Boulet. Ça va dépendre, par ailleurs, des autres mesures sanitaires mises en place — il va falloir s’assurer de leur efficacité —, mais les plexiglas que l’on voit de plus en plus fréquemment, je pense qu’on va en voir de plus en plus. »

Les quelque 300 inspecteurs de la CNESST seront chargés de l’application des nouvelles mesures de santé et sécurité au travail. Entre le 13 mars et le 21 avril, ils ont traité 390 plaintes liées à la COVID-19 et 17 droits de refus de travail. Le ministre Boulet n’exclut pas d’ajouter des inspecteurs si le besoin se fait sentir.