Les faits saillants du jour 778 nouvelles personnes déclarées positives, pour un total de 22 616 cas confirmés ;

1460 personnes hospitalisées (+49 ), dont 227 aux soins intensifs (+20) ;

97 nouveaux décès, pour un total de 1340 personnes.

François Legault avance que les chiffres sont «gonflés» parce que certains patients sont gardés dans les hôpitaux pour éviter qu’on ne les renvoie dans les CHSLD.

Une nationalisation des CHSLD ?

Le premier ministre du Québec a levé les yeux au ciel lorsque la possibilité qu’Ottawa place les CHSLD sous l’égide de la Loi canadienne sur la santé a été évoquée en point de presse. « Quand le système de santé a été mis en place, le fédéral en finançait 50 %. Aujourd’hui, il en finance seulement 23 %, donc si j’ai une demande à faire à [Justin] Trudeau, c’est qu’il revienne à 50 % », a-t-il lancé. « Nous autres, on va s’occuper de gérer le réseau. »

François Legault a par ailleurs dit étudier sérieusement la possibilité de nationaliser les CHSLD. « On a des personnes fragiles, qui ont besoin de soins. Au Québec, les soins, c’est un système public, donc est-ce que tous les CHSLD devraient être publics ? Je n’exclus pas ça », a-t-il dit. Québec est « en train de regarder quand les contrats » de certains CHSLD conventionnés se terminent, a-t-il ajouté.

Face à la situation dans les CHSLD, Québec espère aussi lancer les chantiers de ses maisons des aînés plus tôt que prévu, et le premier ministre a lancé un appel en ce sens à son collègue au Trésor, Christian Dubé. « Les gens sont trop tassés dans les CHSLD », a dit le chef du gouvernement.

La Coalition avenir Québec disait jusqu’ici souhaiter ouvrir 2600 nouvelles places en maisons des aînés ou en maisons alternatives d’ici la fin de 2022.

Une « déprogrammation » pour lancer le déconfinement

François Legault, a une fois de plus préparé les esprits vendredi à une déconfinement progressif des Québécois. « On ne peut pas attendre un vaccin », car l’arrivée de celui-ci pourrait prendre « 6, 12, 18 ou 24 mois » pour arriver, a-t-il énuméré.

« On a besoin que le Québec renaisse, on a besoin que la vie normale reprenne, on a besoin de nos amis, de tranquillement, en étant prudent, recommencer la vie en société », a-t-il ajouté.

En se disant « victime de son succès » et de la bonne discipline des Québécois, François Legault a dit être conscient du travail de « déprogrammation » qui attend ses équipes, afin de convaincre la population de mettre le nez dehors. « En ressortant graduellement, on va être capable de garder la situation sous contrôle », a-t-il insisté.

Mais attention : le « souper du dimanche soir avec grand-papa, grand-maman » et « le bon rôti de bœuf », ce n’est pas pour demain, a ajouté le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda. D’où le « dosage » dont il estime faire preuve, en ouvrant progressivement des secteurs d’activités, avec des personnes qui ne sont pas nécessairement à risque », comme les enfants.

Le port du masque sera aussi « fortement recommandé », notamment dans les transports en commun.

Des renforts (encore) recherchés

Dans une énième tentative d’attirer des renforts dans les CHSLD — où « le feu a pris comme dans le foin », selon le premier ministre —, François Legault s’est attelé à détailler les salaires qui seront offerts aux personnes qui viendront y prêter main-forte.

« Toutes les personnes, même celles qui ne sont pas qualifiées » gagneront le salaire des aides de service, incluant les primes.

Cela équivaut à « 21,28 $ l’heure, 777 $ par semaine, 3368 $ par mois », a énuméré le chef du gouvernement, dans une tentative apparente de faire contraste avec les montants mensuels de 2000 $ qui ont été réservés par le gouvernement fédéral pour les travailleurs qui se retrouvent sans emploi.

En outre, Québec ne cherche plus des travailleurs qualifiés et à temps plein, comme il le faisait jusqu’ici. Il fera un autre tour de roue pour éplucher les candidatures soumises sur le site Je contribue !

Au début, on avait besoin « d’expertise », a dit la ministre de la Santé, Danielle McCann. « Là, on a besoin de bras. »