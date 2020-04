Une «position nouvelle» au sujet des masques à venir, dit Québec

Québec prépare des vidéos dans lesquelles il expliquera de quelle façon, et avec quels tissus, la population pourra fabriquer des masques artisanaux pour se protéger, a révélé lundi le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda.

« Au cours de la semaine, on va avoir une position nouvelle par rapport à ça pour que les gens puissent se fabriquer des masques, avec certaines conditions qui vont être adéquates », a-t-il déclaré.

L’expert en santé publique a une fois de plus exprimé ses réserves face au port du masque, qu’il ne souhaite pas voir supplanter l’adoption d’autres mesures de protections efficaces, comme la distanciation sociale.

« Le masque, [quand il] donne cette impression de : “I’m Superman”, “Je suis protégé”, “Je ne me lave plus les mains”, etc., ça devient plutôt dangereux », a-t-il illustré. « Je n’ai jamais été contre les masques », a-t-il tenu à souligner.

Ses équipes sont à pied d’œuvre pour présenter la « position nouvelle » de Québec par rapport au port du masque, surtout dans un contexte de déconfinement.

« Il y a une littérature qui commence à démontrer que, peut-être, le port du masque pourrait être un élément contributif à une diminution des épidémies. Mais il faut le faire adéquatement », a averti le Dr Arruda.

« Est-ce que les masques artisanaux peuvent être d’une certaine utilité ? Oui, mais ce n’est pas idéal », a aussi déclaré le premier ministre. « Donc, ça fait partie des discussions qu’on a ensemble pour, entre autres, la réouverture des services de garde, des écoles. Est-ce que ça pourrait faire partie de la solution ? Peut-être, peut-être. Mais on est dans les discussions, actuellement. »