Il manque encore 2000 employés dans les résidences pour aînés, reconnaît Legault

Les faits saillants du jour 962 nouvelles personnes déclarées positives, pour un total de 19319 cas confirmés;

1169 personnes hospitalisées (+ 67 ), dont 198 aux soins intensifs (+ 15);

62 nouveaux décès, pour un total de 939

François Legault insiste: « notre urgence nationale » est encore dans les centres d’hébergement pour personnes âgées et vulnérables. « Il nous manque plus de 2000 employés dans ces résidences », a-t-il déclaré.

Des milliers de travailleurs manquants

Dans l’ensemble du réseau de la santé du Québec, 6000 employés sont absents du travail parce qu’ils ont contracté la COVID-19 ou qu’ils ont peur d’être infectés sur leurs lieux de travail, a déclaré le premier ministre.

Il y a désormais 4000 personnes aînées et vulnérables qui sont atteintes de la COVID-19 dans les résidences du Québec, et il « manque » 2000 employés dans ces résidences, a aussi reconnu le chef du gouvernement.

« Si quelqu’un m’avait dit [qu’il y aurait autant de cas], j’aurais dit : ben voyons donc ! », a-t-il lancé.

Pour combler les manques, François Legault a demandé aux hôpitaux de limiter leurs activités pour se concentrer sur les « cas urgents », afin que le personnel puisse prêter main-forte dans les CHSLD et les résidences hébergeant des personnes âgées. « En annulant les activités, il devrait y avoir de la disponibilité », a-t-il souhaité.

À la recherche de renforts

Québec a par ailleurs révisé les offres d’aide qui avaient été déposées sur le site « Je contribue ». Le nombre de volontaires est ainsi passé de 50 000 à 19 000. « On est en train de les contacter », a dit le premier ministre. « Mais on a besoin de gens à temps plein, pas pour une journée, une demie journée, pour limiter le nombre de personnes qui entrent dans les résidences », a-t-il précisé.

Toujours pour apporter du soutien au personnel des ressources hébergeant des personnes âgées, François Legault a invité les travailleurs de la santé « des régions moins touchés » à se rendre dans la région de Montréal pour aider leurs pairs.

« On a prévu des hôtels pour les loger », a-t-il assuré.

Une rencontre avec les syndicats

Le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, doit lancer un appel aux syndicats afin d’organiser une rencontre mardi au sujet des salaires des préposés aux bénéficiaires.

Plusieurs leaders syndicaux ont mal accueilli la déclaration de vendredi du premier ministre, qui a déclaré que « si c’était à refaire, j’aurais augmenté plus vite le salaire des préposés aux bénéficiaires même sans l’accord des syndicats ».

Ils ont dit avoir sonné l’alarme plusieurs fois à ce sujet, et s’être butés à des réponses négatives de la part des divers gouvernements.

Après avoir entendu les syndicats, François Legault a insisté : « il faut trouver un moyen d’augmenter les salaires des préposés aux bénéficiaires le plus rapidement possible ». Si les syndicats sont d’accord, « parfait, on va régler ça rapidement », a-t-il dit.

Un report de l’ouverture des écoles

Les écoles ne rouvriront pas le 4 mai, a confirmé le premier ministre à demi-mot. Québec a besoin de deux semaines pour préparer la réouverture des écoles. « Tirez vos conclusions », a lancé François Legault. Puisque la réouverture n’est toujours pas annoncée à cette date, et que l’échéance du 4 mai est dans deux semaines, il apparaît fort peu probable que les écoles ouvrent le 4 mai, a-t-il laissé entendre.

Le chef du gouvernement a cependant laissé entendre que la réouverture des services de garde pourrait avoir lieu avant celle des écoles. Il ne « faudrait pas tout mettre en même temps à l’automne », a-t-il déclaré.

D’autres détails suivront.