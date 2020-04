Le nombre de décès bondit de 17 % au Québec, pour un total de 805 morts

La crise de la COVID-19 continue d’enregistrer de tristes records au Québec, même si la réalité est encore moins noire que les prévisions des autorités. Ainsi, l’Institut national de santé publique du Québec a rapporté que le nombre de décès liés à la maladie avait bondi de 17 % pour atteindre 805.

Le nombre de personnes hospitalisées aux soins intensifs est passé de 207 à 258, une hausse de 24 %.

Ces données ont été colligées vendredi à 18 h.

La situation tragique dans les CHSLD et autres résidences pour personnes âgées pourrait expliquer ce triste bilan.

Les autres données semblent toutefois être plus encourageantes. Le nombre de cas confirmés s’élève à 17 521, une hausse de 725 ou 4 % par rapport à la veille. Quant au nombre d’hospitalisations, on en dénombre 1130, soit 54 ou 5 % de plus que la veille.

En tout, 2964 personnes attendaient le résultat de leur test.

On comptait aussi 3315 personnes rétablies.

Le sommet de la vague

Pour la première fois depuis le début de la crise liée à la pandémie de COVID-19, il y a un peu plus d’un mois, il n’y aura pas de rendez-vous quotidien télédiffusé en fin de semaine avec le premier ministre François Legault ou tout autre représentant du gouvernement québécois.

Selon un des scénarios dévoilés par le premier ministre il y a plusieurs jours déjà, ce samedi 18 avril devait marquer le sommet de cette première vague d’infections au Québec. Un scénario qui prévoyait alors entre 1263 et 9000 décès liés à la COVID-19 au Québec et quelque 29 000 cas recensés. Heureusement, la réalité à ce jour est bien meilleure quoique le nombre de victimes parmi les personnes âgées du Québec demeure préoccupant, comme en font foi les dernières données dévoilées.

La Croix-Rouge va former les nouveaux bénévoles auprès des aînés à Montréal Au lendemain de l’annonce du premier ministre Justin Trudeau concernant l’aide que la Croix-Rouge pourrait apporter aux autorités québécoises débordées par la crise de la COVID-19 dans les CHSLD, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal a indiqué samedi avoir fait appel à cette institution.



Le mandat de la Croix-Rouge sera d’organiser la formation des bénévoles qui iront prêter main-forte aux établissements pour aînés de son territoire. Dans un communiqué de presse publié samedi matin, le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal précise que 40 personnes bénévoles seront formées chaque jour à compter de ce samedi. Selon le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, les personnes qui se sont portées volontaires ont divers profils.



Il s’agit d’infirmières, de préposés aux bénéficiaires, de proches aidants, d’employés administratifs et de travailleurs du milieu de l’éducation, entre autres. La Croix-Rouge va donc s’occuper de leur fournir une formation accélérée, d’une journée ou d’une demi-journée, adaptée à la crise actuelle. Une fois leur formation complétée, ces nouveaux bénévoles seront déployés dans divers centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) ou autres résidences privées pour aînés de la métropole.