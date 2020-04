CHSLD: faire appel aux médecins spécialistes est une mauvaise idée, affirment des experts

L’escouade chargée de faire reculer le coronavirus dans les centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD), qui est dirigée par le Dr Quoc Dinh Nguyen, est en brouille avec le gouvernement Legault, a appris Le Devoir.

L’appel à l’aide lancé aux membres de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) par le premier ministre, François Legault, mercredi a choqué les membres de ce comité-conseil nommés par les ministres Danielle McCann (Santé) et Marguerite Blais (Aînés) à un point tel que certains craignent d’avoir été enrôlés, sans le savoir, dans une opération de relation publique.

Les sept médecins et l’infirmière ont demandé vendredi au gouvernement de cesser de recourir aux médecins spécialistes pour remédier à la pénurie de personnel dans les CHSLD.

Deux des huit membres du comité ont accepté de se confier au Devoir sous le couvert de l’anonymat parce qu’ils ne sont pas autorisés à parler publiquement. Ils ont tous signé une entente de confidentialité.

« On se demande un peu à quoi on sert. On discute de choses. On a une unanimité sur un sujet. Puis, trois heures plus tard, on entend la conférence de presse et [le gouvernement] annonce quelque chose de complètement différent et on n’a pas été consultés », dit l’un d’eux, après une semaine de rencontres virtuelles quotidiennes.

« On ne nous pose pas de questions précises et on n’a pas l’impression qu’on a une importance très grande dans le processus », renchérit-il.

En une semaine, le comité-conseil a formulé deux recommandations officielles à l’équipe de François Legault : faire le plein d’embauches dans les CHSLD et cesser de dépêcher des médecins spécialistes dans les milieux pour aînés en guerre contre la COVID-19.

Une « mauvaise idée »

Plus de 2000 médecins spécialistes se sont mobilisés pour prêter main-forte aux préposés aux bénéficiaires, infirmières auxiliaires et infirmières dans des CHSLD. « C’est à peu près la pire chose qui peut être faite, mais on n’a pas été consultés du tout, du tout sur ça », dit un membre, craignant que sa réputation ait été écorchée par l’« appel au devoir » adressé aux médecins spécialistes.

« Ce n’est pas efficace un médecin spécialiste pour remplacer des préposés et c’est dangereux », a poursuivi notre deuxième source. Les médecins spécialistes doivent tout apprendre du métier de préposé aux bénéficiaires. En faisant à leur tête, certains d’entre eux pourraient plus nuire qu’aider, dit-elle.

Il y a également des risques réels de rupture de soins due au respect de l’isolement volontaire pour toute personne en contact avec des patients infectés, selon ces membres du comité-conseil Nguyen.

« Ce n’est pas une très bonne utilisation d’une gynécologue de la prendre pour huit heures pour aller donner des soins de base, puis après ça de l’empêcher de faire des accouchements pendant des semaines », a-t-elle déploré en faisant allusion à la présidente de la FMSQ, Diane Francœur.

Vendredi, le premier ministre, François Legault, a minimisé l’impact du retrait préventif de médecins spécialistes. « On ne veut pas prendre de risques. Donc, si ça prend sept jours avant qu’ils puissent recommencer à travailler — le cas de Diane Francœur à Sainte-Justine —, bien, ça prendra sept jours. Si ce n’est pas nécessaire parce qu’ils ont fait bien attention, bien là, on va se servir de notre jugement », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Nos deux sources appellent le gouvernement Legault à mettre les bouchées doubles afin d’embaucher du personnel pour faire l’entretien ménager, ce qui libérera des préposés aux bénéficiaires et des infirmières qui finissent par s’en charger.

L’une de nos sources reconnaît que le gouvernement doit prendre des décisions rapidement en raison de la crise sanitaire. Vu la liste de personnes décédées qui s’allonge, elle propose la désignation d’un médecin gériatre au sein de la cellule de crise, aux côtés du directeur national de la santé publique, Horacio Arruda.

Le chef d’escouade, Quoc Dinh Nguyen, s’est fait peu loquace vendredi. « Pour l’heure, je crois essentiel de se centrer sur ce qu’il y a à accomplir, c’est-à-dire réduire la progression de la COVID dans les milieux de vie aînés. Bien que je [fasse partie] des impatients, car urgence il y a, il faut donner la chance au coureur, pour se donner la chance de réussir collectivement », a-t-il répondu au Devoir.

Assis entre les ministres McCann et Blais, l’épidémiologiste spécialisé en vieillissement avait plus d’une idée, il y a une semaine, pour stopper la progression du coronavirus dans les CHLSD : « Réorganiser le travail et les procédures de soins pour diminuer le nombre de contacts », « mettre en place une équipe d’experts en épidémiologie pour faire des investigations ciblées dans les milieux de vie touchés par le virus », entre autres choses.