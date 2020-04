La suspension des travaux de l’Assemblée nationale prolongée jusqu'au 5 mai

Les députés ne retourneront pas à l’Assemblée nationale avant le 5 mai. Les travaux devaient reprendre mardi le 21 avril, mais leur ajournement a été prolongé vendredi après une entente entre les leaders parlementaires des quatre partis politiques.

« Cette entente permet au gouvernement de demeurer mobilisé et de concentrer ses efforts pour gérer la crise de santé publique et assurer la sécurité des Québécois », a indiqué le ministre Simon Jolin-Barrette, également leader parlementaire du gouvernement.

Des commissions parlementaires virtuelles auront tout de même lieu du 24 avril au 1er mai, ce qui permettra aux partis d’opposition de questionner plusieurs ministres sur la réponse du gouvernement à la pandémie causée par le coronavirus, qu’elle soit sanitaire ou économique. Une séance de deux heures est prévue pour la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, soit deux fois plus de temps que pour le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet et la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest. L’horaire de ces audiences n’a pas encore été dévoilé.

Les travaux de l’Assemblée nationale avaient été suspendus le 17 mars, soit une semaine après le dépôt du budget du ministre des Finances, Éric Girard. Un nombre minimal de députés, 43 sur les 125, avaient alors adopté son budget et des crédits supplémentaires de 2,6 milliards qui devaient servir à payer les garderies et les salaires des employés de la santé. De cette enveloppe, 500 millions avaient été réservés spécifiquement pour la lutte contre la COVID-19. Une mise à jour économique pour faire le point sur la situation des finances publiques n’est pas prévue avant le mois de juin.

Des projets de loi que la ministre McCann jugeait « utiles lors de la pandémie » avaient également été adoptés en vitesse, soit le projet de loi 31 pour élargir les actes que les pharmaciens peuvent poser et le projet de loi 43 qui donne certains pouvoirs aux infirmières praticiennes. En vertu de ces nouveaux pouvoirs, les pharmaciens peuvent prescrire, ajuster et prolonger des ordonnances de même que prescrire et administrer vaccins. Les infirmières praticiennes peuvent poser des actes qui étaient réservés aux médecins comme diagnostiquer les maladies courantes, déterminer des traitements médicaux et d’effectuer le suivi de certaines grossesses.