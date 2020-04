François Legault presse les médecins de venir aider dans les CHSLD

Les faits saillants du jour 52 nouveaux décès, pour un total de 487;

612 nouveaux cas confirmés, pour un total de 14 860;

984 personnes hospitalisées, dont 218 aux soins intensifs.

Le premier ministre François Legault presse les médecins de venir prêter main-forte au personnel des résidences pour aînés où manquent pas moins de 2000 travailleurs.

« Je pense surtout aux médecins spécialistes qui ont moins de travail. On a besoin de vous autres, je ne sais plus comment le demander », a lancé le premier ministre, visiblement exaspéré.

Ces médecins pourraient notamment faire le travail d’infirmières manquantes, a-t-il ajouté. « Je comprends qu’ils sont surqualifiés pour faire le travail, sauf qu’à partir du moment où il n’y a pas personne d’autre, on demande aux médecins spécialistes et de famille de venir aider. Ça en prend plus. »

Le premier ministre a reconnu que ces médecins seraient nécessairement payés plus cher que les infirmières pour faire le même travail. Or cela est se justifie, dit-il, par la situation « d’urgence nationale » dans laquelle le Québec se trouve.

On recense environ 20 000 médecins omnipraticiens et spécialistes au Québec et le gouvernement évalue avoir besoin de 2000 travailleurs de la santé supplémentaires dans les résidences pour aînés.

Ces dernières semaines, de nombreux médecins n’avaient pas été rémunérés par ce que les consultations à distance n’étaient pas encadrées dans leur contrat qui est basé sur le paiement « à l’acte ». La ministre de la Santé Danielle McCann a annoncé mercredi qu’une entente avait été conclue mardi soir afin de les payer par « forfait ».

On compte 52 nouveaux décès dus à la COVID-19 au Québec, pour un total de 487. Le nombre de cas confirmés augmente à 14 860, soit 612 de plus en 24 heures.

