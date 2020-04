75 nouveaux décès dus à la COVID-19 au Québec

Les faits saillants du jour 75 nouveaux décès, pour un total de 435;

691 nouveaux cas confirmés, pour un total de 14 248;

936 personnes sont hospitalisées, dont 230 aux soins intensifs.

Le Québec compte 75 nouveaux décès de la COVID-19 mardi, ce qui porte leur nombre total à 435 depuis le début de la pandémie. En tout, 936 personnes sont hospitalisées dont 230 aux soins intensifs. C’est une augmentation totale de 57 patients atteints du coronavirus dans les hôpitaux du Québec et une augmentation de quatre patients aux soins intensifs. Le nombre de cas confirmés de la maladie a augmenté de 691 depuis la veille, ce qui porte le nombre total de cas confirmés à 14 248.

« Peut-être qu’on ne s’attendait pas à autant de personnes infectées », a affirmé le premier ministre François Legault dans son point de presse quotidien, en reconnaissant que du personnel qui n’avait pas de symptômes a probablement infecté des résidants. La grande priorité du gouvernement demeure la situation dans les CHSLD, a-t-il souligné. Il a ajouté que la situation dans ce type de centres qui abritent les personnes les plus vulnérables à la maladie est la même « en Ontario, à New York et partout dans le monde ». M. Legault a indiqué qu’en plus des absences des employés infectés, il en manquait déjà 1250 dans les CHSLD.

À voir en vidéo

D’autres détails suivront.

Revoyez la mise à jour quotidienne du gouvernement du Québec