On dénombre désormais 12 292 cas confirmés de COVID-19 au Québec, soit 615 de plus qu’hier. 48 personnes en sont décédées, pour un total de 289.



31 personnes sont décédées à la résidence Herron, à Dorval, depuis le 13 mars dernier, déclenchant une enquête du ministère de la Santé. Au moins cinq d’entre elles sont mortes de la COVID-19.



Les CHSLD privés non conventionnés seront visités par les autorités, a annoncé samedi le premier ministre François Legault.



Le premier ministre François Legault, qui devait s’accorder samedi un répit, a finalement participé à la conférence de presse quotidienne après avoir provoqué une levée de bouclier sur les réseaux sociaux en évoquant le scénario d’un retour en classe d’ici le 4 mai.

Il était aux côtés de la ministre de la Santé, Danielle McCann, et du directeur national de la santé publique, Horacio Arruda.

Vendredi, MM. Legault et Arruda avaient expliqué que les enfants sont moins à risque d’avoir des complications liées au coronavirus et qu’ils pourraient participer à l’immunisation naturelle de la population.

Samedi matin, une pétition réclamant que les garderies et les écoles restent fermées jusqu’en septembre avait déjà amassé près de 135 000 signatures numériques.

La pétition en ligne soutient que « la vie des enfants et des adolescents » serait mise « en danger » par une telle mesure de déconfinement.