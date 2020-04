La situation est critique dans six CHSLD au Québec

Les faits saillants 881 nouvelles personnes déclarées positives, pour un total de 10 912 cas confirmés

679 personnes sont hospitalisées (+ 47), dont 196 aux soins intensifs (+ 15)

41 nouveaux décès, pour un total de 216

François Legault prévoit une augmentation du nombre de décès dans les prochains jours, d’ici à ce que le pic soit atteint.



Situation critique dans six CHSLD

La moitié (49 %) des personnes mortes en raison de la COVID-19 vivaient dans des CHSLD, et la majorité d’entre elles étaient hébergées dans six CHSLD où des éclosions ont fait des ravages. En tout, 71 des victimes du nouveau coronavirus habitaient les CHSLD de Sainte-Dorothée (16 décès), le Centre d’hébergement Notre-Dame-de-la-Merci (13 décès), le Centre d’hébergement de Lasalle (7 décès), le Centre d’hébergement Alfred-Desrochers (5 décès), le CHSLD Laflèche (20 décès), le Centre d’hébergement de la Pinière (10 décès). Québec a dit avoir déployé 450 médecins et 1000 infirmières et autres membres du personnel de la santé dans les CHSLD.

Un déconfinement progressif

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré en matinée que « la normalité comme elle était avant ne pourra pas revenir tant qu’il n’y aura pas de vaccin », et que cela pourrait prendre « un an, un an et demi ». Mais « les gens vont virer fous » s’ils restent confinés tout ce temps, a réagi le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda. « On va rouvrir certaines activités, on va accepter une certaine transmission locale », a-t-il déclaré, en précisant qu’il valait néanmoins mieux rester prudents, au cours des « prochaines semaines ». Québec devra aussi réfléchir à la position qu’il souhaite défendre quant à la réouverture des frontières, a reconnu le Dr Arruda. « Ça va dépendre de l’épidémiologie ailleurs », a-t-il notamment fait valoir.