Combien de nouveaux cas quotidiens de coronavirus au Québec?

Photo: Données Gouvernement du Québec

Les fonctionnaires de la Santé publique du Québec ont dévoilé mardi leurs scénarios épidémiologiques. Ils estiment que le fameux «pic» de la transmission devrait survenir vers le 18 avril. Or, les figures présentées par Richard Massé et ses collègues illustrent le nombre cumulatif de cas prévus dans la province. Il peut être difficile d’y déceler l’évolution quotidienne de la situation. L’équipe du Devoir a donc extrait les valeurs des courbes de la Santé publique afin de tracer le nombre de nouveaux cas sur une base quotidienne. Nous avons par ailleurs appliqué une moyenne glissante de trois jours sur les incréments quotidiens pour faciliter la lecture.Sur notre graphique, on peut voir que dans le scénario pessimiste, le bilan quotidien plafonne à 3000 nouveaux cas. Ce sommet est atteint le 16 avril. Il concorde assez bien avec le pic prévu du nombre d’hospitalisations et de personnes aux soins intensifs sur les autres graphiques préparés par Québec.Dans le cas du scénario optimiste, le bilan quotidien atteint un valeur maximale d’environ 1250 nouveaux cas le 19 avril. L’aplatissement est par ailleurs beaucoup plus progressif. Le pic du nombre d’hospitalisations et de personnes aux soins intensifs (non illustré) survient avec un léger décalage, quelques jours plus tard après l’augmentation maximale du nombre de cas.